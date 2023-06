Osrednja državna proslava bo na predvečer dneva državnosti potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc Musar. Proslave se bodo udeležili tudi drugi predstavniki vrha države, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, premier Robert Golob in predsednik DS Marko Lotrič.

Glede na napovedi bodo dobro zastopane vrste največje vladne stranke Gibanje Svoboda, medtem ko bo okrnjena prisotnost predstavnikov nekaterih drugih parlamentarnih strank.

V SD se bodo v imenu stranke proslave udeležili evropska poslanca Milan Brglez in Matjaž Nemec, sicer tudi podpredsednik stranke, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan ter nekaj poslancev. Predsednica stranke, zunanja ministrica in podpredsednica vlade Tanja Fajon bo po dosedanjih napovedih odsotna zaradi osebnih razlogov.

Logar pride, za Janšo še ni znano

Za zdaj sicer še ni jasno, ali se bo proslave udeležil predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša, se bodo pa proslave udeležili nekateri poslanci SDS, med njimi Anže Logar.

Barve koalicijske Levice bosta na proslavi zastopala koordinator stranke in minister za delo Luka Mesec ter njegova namestnica v stranki in ministrica za kulturo Asta Vrečko. Poslanci se proslave medtem ne bodo udeležili. "Imamo specifičen pogled na to, kaj so bili dosežki leta 1991, predvsem za stanje in socialni status naših prebivalk in prebivalcev," je danes dejal vodja poslancev Matej Tašner Vatovec. Po njegovih besedah sicer nobenim proslavam ne nasprotujejo, je pa stvar odločitve, katerih se bodo udeležili. Ocenjuje sicer, da je napovedani program proslave odličen.

Predstavnikov NSi ne bo

Na proslavi tudi ne bo ne predsednika NSi Mateja Tonina ne poslancev te stranke. Poslanec NSi Jernej Vrtovec sicer razlogov za neudeležbo danes ni želel komentirati, je pa izrazil željo, da bi državne proslave združevale in ne razdruževale. "Spet se bomo ukvarjali s tem, kdo nastopa in kdo ne nastopa, namesto da bi bili ob dnevu državnosti enotni, ponosni," je še komentiral letošnjo prihajajočo osrednjo državno proslavo.

Neuradno je namreč iz opozicijskih vrst slišati pomisleke o programu proslave, med drugim naj bi nekatere zmotil nastop glasbenika Magnifica na proslavi. Nekateri mediji so namreč poročali, da naj bi nekatere iz opozicije zmotilo Magnificovo razkritje izpred časa, da na plebiscitu ni glasoval za osamosvojitev Slovenije. Na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) ob tem poudarjajo, da je Magnifico eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov, zato je po njihovi oceni prav, da nastopa tudi na državni proslavi. "Živimo v demokratični državi, v kateri je z ustavo vsakomur zagotovljena svoboda izražanja in umetniškega ustvarjanja, zato koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve nastopajočih ne presoja po kriteriju tega, kako so glasovali na plebiscitu," so zapisali v odzivu za STA.

Peterle ne čuti praznične prešernosti

V opoziciji se prav tako še ni povsem polegel prah po vladni odločitvi o združitvi Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve ter ukinitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Proslave se tako tudi ne bo udeležil predsednik Demosove vlade Lojze Peterle. Kot je dejal za Večer, "ne more ploskati ljudem, ki so ukinili dan spomina na žrtve komunizma", prav tako pa ob "oblasti, ki uporablja osamosvojitev za nove nepotrebne delitve, ne čuti praznične prešernosti."

Po uradnih pojasnilih obeh opozicijskih strank se bodo sicer posamezni predstavniki udeležili slovesnosti ob dnevu državnosti v svojih lokalnih okoljih.