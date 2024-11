V državnem svetu predlog za veto na zakon o izvrševanju proračuna

Kot so navedli v obrazložitvi predloga za veto, je odbor DZ za finance z dopolnilom na predlog koalicije državnemu svetu odvzel sredstva v višini 485 tisoč evrov, pri čemer pa ni bilo utemeljitve odvzema in podatkov, na katere bi lahko oprli trditev, da bodo predlagana nižja proračunska sredstva zadostovala za nemoteno izvedbo vseh zastavljenih aktivnosti. "Izvajanje pristojnosti državnega sveta bo resno ogroženo oziroma celo izničeno, če državni svet ne bo imel zadostnih finančnih sredstev, s pomočjo katerih bo te pristojnosti izvajal," so opozorili.

Izpostavili so še, da se v koaliciji ob predlaganem dopolnilu o tem niso uskladili z državnim svetom, prav tako mu niso dali možnosti predstavitve stališča do dopolnila. Tako gre po njihovem mnenju za kršitev ustavnega načela sodelovanja med neodvisnimi ustavnimi organi, kar da državni svet "sili, da vloži zahtevo za oceno ustavnosti, s čimer bo izpodbijal tako spremenjeni proračun za leto 2025 v delu, ki je sporen za državni svet".

Vsebinsko celovit odgovor in oceno o zadostnih sredstvih lahko po njihovem mnenju poda le državni svet, ki je pripravljal finančni načrt in ki ve, kakšni so načrti. "Vsakokratni odvzemi proračunskih sredstev krnijo program, ki si ga je državni svet zastavil in je vezan na izvajanje njegovih ustavnih in zakonskih pristojnosti. Tovrstno postopanje DZ tudi onemogoča resno finančno načrtovanje državnega sveta," so navedli.

Ob tem so izpostavili, da si je DZ, na katerega delo je neposredno vezano delo državnega sveta, že drugič zapovrstjo povečal sredstva za leto 2024 za 2,77 milijona evrov in za leto 2025 za dva milijona evrov. "Ustrezno bi bilo, da proračunska sredstva državnega sveta v zadostni meri sledijo proračunskim sredstvom DZ, saj povečane aktivnosti prvega doma pomenijo tudi povečane aktivnosti drugega doma slovenskega parlamenta," so prepričani. Med drugim so opomnili še, da se povečanje proračunskih izdatkov državnega sveta pričakuje tudi iz naslova reforme plač v javnem sektorju in uskladitve plačnih nesorazmerij.

Kot so navedli, so bila sredstva, odvzeta državnemu svetu, namenjena reševanju prostorske problematike Onkološkega inštituta Ljubljana, katerega potrebam državni svet na nobeni točki ne oporeka. Bi pa lahko DZ po mnenju predlagateljev veta potrebna sredstva "našel na mnogoterih drugih postavkah, s katerimi se financirajo programi, katerih izvajanje ni ključnega pomena za delovanje države".