V Bruslju zaradi mačete priprli slovenska protestnika

Policija v Bruslju je danes priprla več protestnikov proti epidemiološkim ukrepom, za katere so ocenili, da predstavljajo grožnjo javni varnosti. Ob posameznikih, ki so bili oboroženi z noži in rokavicami z oklepljenimi členki, sta se v priporu znašla tudi Slovenca, ki sta v Bruselj pripotovala z avtomobilom. Gre za dva od organizatorjev nedavnega tako imenovanega slovenskega konvoja, protestne vožnje zaradi epidemioloških ukrepov. Belgijski policisti so v njunem vozilu namreč našli mačeto.