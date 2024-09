Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta je bila danes tradicionalna osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake. Protifašiste Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča so po sodbi fašističnega sodišča na bazoviški gmajni ustrelili pred 94 leti.

Mir, demokracija in strpnost so temeljni kamni sožitja, ki jih je fašizem v temačnem času želel izničiti s poskusom presekanja ločnice med ljudmi, ki so vedno živeli in delali na teh območjih. Vsak poskus asimilacije in izničenja jezika ter identitete je nasilje in to poraja nasilje, je na današnji komemoraciji dejala senatorka Tatjana Rojc.

Osrednja govornica je bila pisateljica Vilma Purič, slovesnosti pa so se udeležili tudi slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko, tržaški škof Enrico Trevisi, slovenski veleposlanik v Rimu Matjaž Longar, župani, vodje slovenskih društev in številni drugi.

Usmrčeni na gmajni septembra 1930

Bazoviški junaki veljajo za simbol nasprotovanja in upora fašističnemu režimu. Foto: STA Senatorka je v govoru spomnila tudi na nedavne besede italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, da "v svojem domu nismo bili in nismo tujci, ne glede na našo kulturo, jezik in vero". "Mi, ki smo Slovenci in italijanski državljani, predstavljamo eno od pričevanj o tem, kako pomembni so bili koraki k uresničevanju ustave in da v procesu zaščite in pomiritve ne sme biti umika," je dejala Rojc.

Bazoviški junaki veljajo za simbol nasprotovanja in upora fašističnemu režimu in ideologiji ter za junake Evrope, zgrajene na temeljih antifašizma. Člane tajne antifašistične organizacije Borba so na podlagi sodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča na gmajni pri Bazovici ustrelili 6. septembra 1930.

Uradno še vedno veljajo za teroriste

V Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste, zato si odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu skupaj z obema krovnima organizacijama slovenske manjšine v Italiji prizadeva za njihovo rehabilitacijo. Pomembno vlogo pri tem bi lahko imela poteza slovenskega in italijanskega predsednika Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, ki sta se četverici julija 2020 skupaj poklonila ob spomeniku pri Bazovici.

Ministrica za kulturo Vrečko je predstavnike italijanske politike povabila, da se prihodnje leto skupaj poklonijo usmrčenim borcem. Foto: STA "Vabim vse predstavnike italijanske politike, da se nam prihodnje leto tu pridružijo in da damo skupno sporočilo, da ni šlo za teroriste, ampak za borce za antifašizem, svobodo, jezik in sožitje," je po navedbah Radia Slovenija dejala ministrica Vrečko.

Niz dogodkov ob letošnji obletnici se je začel v petek s tradicionalnim recitalom mladih ob spomeniku v Bazovici, komemoracijo na pokopališču pri Sv. Ani v Trstu ter mašo v Bazovici. V Sloveniji sta v petek potekali slovesnosti pred stavbo rektorata Univerze v Ljubljani in pred prvim antifašističnim spomenikom v Evropi v Kranju. V okviru letošnjih dogodkov prirejajo tudi tradicionalni taborni ogenj, spominski planinski pohod in mednarodni odbojkarski turnir za Pokal Bazoviških junakov.