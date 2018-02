V Avstriji za letno vozovnico 490 evrov, v Sloveniji dva tisočaka

Foto: Bor Slana

Na Tirolskem v Avstriji, pokrajina se razprostira na 12.640 kvadratnih kilometrih, so v ceno letne vozovnice vključene vse povezave od enega konca regije do drugega. Če enako površino prezrcalimo na Slovenijo, ugotovimo, da enake razdalje segajo približno od Novega mesta do Kranja, ali pa na primer od Postojne do Kamnika, ugotavljajo v skupini Za mesto po dveh.

Ker pri nas največ ljudi uporablja linije iz Ljubljane in v Ljubljano, smo preverili cene letnih vozovnic prevoza na relacijah Ljubljana–Bled, Ljubljana–Novo mesto, Ljubljana–Postojna in Ljubljana–Ptuj, ki so celo nekoliko krajše kot razdalje znotraj območja Tirolske.

Enaka razdalja, ogromna razlika v ceni

Na spletni strani avstrijskih železnic piše, da bodo vozači za neomejene letne prevoze po vsej Tirolski plačali 490 evrov. Cena vozovnice vključuje povezave po vsej Tirolski, vključno z Innsbruckom (osrednje območje), in za vsa potovanja, ki se začnejo in končajo na Tirolskem. Vozovnica začne veljati prvega v mesecu in poteče po 12 mesecih, uporabljati pa jo je mogoče tudi za nočne linije.

Primerjavo velikosti so naredili in objavili na Facebook strani ZaMestoPoDveh, kjer pogosto objavljajo novosti o slovenskih železnicah. Foto: ZaMestoPoDveh Kupci lahko vozovnico plačajo v enkratnem znesku ali z mesečnimi plačili, z vozovnico pa dobijo tudi brezplačno parkirišče pred Centrom za stranke VVT. Vozovnica ni prenosljiva, vendar pa se njena cena za prejemnike kompenzacijskega dodatka še zniža.

Medtem pa v Sloveniji za primerljive razdalje za letne vozovnice plačamo tudi do štirikrat več. V Sloveniji je cena letnih vozovnic enaka ceni desetih vozovnic po pavšalni ceni za mesec dni. Cene abonentskih vozovnic lahko preverite na tej povezavi.

Za letno vozovnico na relaciji Ljubljana–Postojna boste odšteli 1.856 evrov za lokalni potniški vlak in kar 3.072 evrov za prvi razred na Vlaku InterCity Slovenija.

Tisti, ki se vozijo na liniji Ljubljana–Bled, bodo za letno vozovnico lokalnega potniškega vlaka plačali 2.108,80 evra, za prvi razred na Vlaku InterCity Slovenija pa 3.452,80 evra.

Na relaciji Ljubljana–Novo mesto potniki za letno vozovnico odštejejo 2.108,80 evra.

Najdaljša in tudi najdražja pa je relacija Ljubljana–Ptuj. Za letno vozovnico lokalnega potniškega prevoza boste odšteli 3.059,20 evra, za prvi razred na vlaku InterCity pa 4.876,80 evra.

Foto: Srdjan Cvjetović

Leta 2017 prodali 7.019 letnih vozovnic

Kljub visokim cenam so iz Slovenskih železnic sporočili, da so leta 2017 prodali 7.019 letnih vozovnic in dodali, da se potniki po večini odločajo za mesečne vozovnice. Vsi, ki kupujejo mesečne vozovnice, pa pravzaprav na letni ravni plačajo še več, saj je v letno vozovnico vključenih deset mesecev in ne 12.

Zanimalo nas je, kako je mogoče, da so cene letnih vozovnic v Sloveniji tudi do štirikrat dražje, ko pa je naša kupna moč manjša (prav tako naša minimalna in povprečna plača). Iz Slovenskih železnic so odgovorili, da cene vozovnic usklajujejo z ministrstvom za infrastrukturo in dodali: "Na Slovenskih železnicah stremimo k temu, da bi bile cene vozovnic kar se da dostopne vsem potnikom." Kot poudarjajo, so vozovnice za vlak cenejše od avtobusnih: "Prevoz z vlakom je v povprečju okoli 30 odstotkv cenejši kot avtobusni."

SŽ: Subvencije so v Avstriji višje

Kot so še dodali, je višina karte, ki jo plačuje potnik, odvisna od subvencije države. V Avstriji je ta subvencija višja, subvencije dajejo tudi dežele in mesta, zato je končna cena za potnike nižja, so še sporočili.

Železniški promet cenejši tudi v Gradcu

To pa ni edini primer boljših cen in povezav v Avstriji. Novinar Siol.net Srdjan Cvjetović je raziskal tudi cene vozovnic in možnosti povezav v Gradcu. Ugotovil je, da ima Avstrija ne le boljše in pogostejše povezave, temveč tudi cenejše.

Foto: Srdjan Cvjetović

"V Gradcu mesečna vozovnica za vsa prevozna sredstva stane 47,60 evra in je prenosljiva, torej ni vezana na ime. To je krepko manj od seštevka prenosljive mesečne vozovnice za LPP in SŽ, ki znaša 77,70 evra. Primerjamo s seštevkom, ker gre za strošek za enako storitev – tisto, ki omogoča uporabo vseh prevoznih sredstev v mestu," je med drugim zapisal v članek.

Več si preberite v članku: Kaj bi se Ljubljana lahko naučila od Gradca? Ogromno.