V akciji Drevo za Cerje lahko drevo na Krasu posadi prav vsak #video

S plemenito in predvsem hitro akcijo Drevo za Cerje so se lotili sanacije opustošenega gozda v Cerju, priljubljeni turistično-zgodovinski točki na robu Krasa, ki ga je pred mesecem dni do tal požgal eden od najhujših požarov v Sloveniji v zadnjih desetletjih. Na njihovi spletni strani Drevo za Cerje za ponovno ozelenitev prispevate denar za obnovitev Cerja in parka miru, kjer stoji spomenik prvi svetovni vojni. Do zdaj so zbrali dobrih tisoč evrov in posadili 98 dreves.