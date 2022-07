Onkološki inštitut ima novega šefa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z odstopno izjavo generalne direktorice javnega zdravstvenega zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana Andreje Uštar in dala soglasje k njeni razrešitvi. Razloga za odstop ni podala. Svet je za čas do imenovanja novega generalnega direktorja imenoval vršilca dolžnosti generalnega direktorja onkološkega inštituta. To je postal Andraž Jakelj.