Otroci z rakom: uresničile so se jim sanje #video

Danes je bil velik dan za najmlajše junake, borce iz tretjega nadstropja hemato-onkološkega oddelka Pediatrične klinike v Ljubljani, saj so s helikopterjem poleteli visoko v nebo, na najvišji vrh Slovenije. 29 malim borcem, ki navdušenja niso mogli skriti, so se danes uresničile dolgoletne skrite sanje – prvič so poleteli s helikopterjem.

Pristali so tik pod najvišjim slovenskim vrhom na Kredarici, nekateri pa so se na Triglav od tam povzpeli tudi peš. In tako znova dokazali, kako močna je njihova volja do življenja kljub težki bolezni, s katero se borijo.

Za nepozabno doživetje za junake tretjega nadstropja, ki so jeklene ptice dolgo le opazovali skozi okna pediatrične klinike, so poskrbeli v društvu Junaki tretjega nadstropja s pomočjo slovenske vojske.

"Tale četica, je pa ... Res so veliko preživeli, mi, starši, ne vemo toliko, oni sami vedo. Glede na to, kaj so preživeli, kako močne jih je bolezen naredila. Zdaj kažejo tudi, da znajo biti dejansko močni tudi fizično," je ob tem dogodku dejala Urška Kolenc.