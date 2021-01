Enajstletnica iz Bele krajine premagala raka s pomočjo TikToka #video

Lani se je 11-letni Viti iz Bele krajine življenje obrnilo na glavo. A ne zaradi novega koronovirusa, temveč zaradi diagnoze raka. Pred njo so bili težki meseci boja z boleznijo, ki pa jih je lažje prebrodila zaradi TikToka, kjer je delila podrobnosti o svoji bolezni in o njej ozaveščala na tisoče ljudi.

Prve znake, da nekaj ni v redu, sta Vita Renko in njena družina opazili januarja lani. Po daljšem pohodu so jo zelo bolele noge, kar je sprva pripisovala utrujenosti. Tudi zdravniki so ji najprej priporočili počitek, ko so ji končno vzeli kri, pa je ta pokazala, da gre za resno bolezen. Napotili so jo na pediatrično kliniko v Ljubljani, kjer je izvedela diagnozo: levkemija. "Sprva nisem razumela, po pogovoru z zdravnikom in z mami pa sem dojela, da je resno - rak. Rekla sem si, da bom to premagala, saj sem močnejša."

Sledil je težek boj, ki so ga še otežili ukrepi zaradi epidemije covid-19. V izolaciji je najprej preživela 18 dni in v tem času prejela ogromno transfuzij in tablet, ki jih še danes ne mara, pravi.

"Z mami sva se ogromno pogovarjali, kartali ter se po svoje zabavali, pogovarjali z atijem, sestro po telefonu, a se je vse spremenilo s prvo kemoterapijo." To je sprejela dobro, vendar pa je vožnja domov do Bele krajine vse skupaj močno poslabšala. "Vožnja je bila dolga, polna ovinkov in bilo mi je slabo. Bruhanje se po enem dnevu ni ustavilo, zato smo se odpravili nazaj v bolnišnico, kjer so mi pomagali s transfuzijami in antibiotiki," se spominja Vita.

Shujšala je za kar deset kilogramov, hrana je dobila drugačen okus, izgubila je lase, kasneje tudi obrvi.

"Postajala sem utrujena, brez energije, moči, starši ter sestra so me spodbujali, ogromno časa smo preživljali skupaj. V veliko veselje mi je bila tudi naša mucka Šapica. Navadila sem se na kemoterapije, polno žlico tablet, na punkcije hrbta."

Doma je zdržala le dva dni, saj je dobila vročino in morala nazaj v bolnišnico. Tam so ugotovili, da je, kot večina bolnikov z rakom, ki jim kemoterapija uniči imunski sistem, dobila sepso.

Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

"Občutek imaš, kot da ti nekdo zveže roke za hrbtom"

"Bolelo me je v trebuščku, nisem mogla odvajati blata, niti vode, vstavili so mi kateter, zelo je bolelo." Vita pravi, da so bili ti dnevi najtežji, nič ni pomagalo pri boljšem občutju, še pametni telefon ne.

"Ko je dobila sepso, mi jo je bilo najtežje gledati, saj ne moreš pomagati," se spominja njena mama Nataša. "Občutek imaš, kot da ti nekdo zveže roke za hrbtom. Potem je čez nekaj časa odkrila TikTok in se začela s tem sproščati, pa sem si mislila, naj ga uporablja, če se s tem sprošča. Poleg tega je s tem pomagala še kakšnim drugim otrokom, z razlago bolezni je tudi drugi niso gledali čudno, češ da ni kužna in da ni nič takšnega, če nima las in obrvi. Zato smo jo začeli spodbujati pri tem, sploh pa ni objavljala nič spornega in smo jo podpirali. Kar naenkrat je imela deset tisoč sledilcev, mladi, stari, vsi so bili navdušeni."

Vita je na svojem profilu na TikToku (@vita_renko_11) brez zadržkov razlagala o svoji bolezni, poteku zdravljenja in o tem, kako jo je ta izkušnja naredila še močnejšo. Njen profil je TikTok sicer dvakrat zaprl, čeprav sama ne ve, zakaj, zato se je zdaj odločila, da bo odprla svoj kanal na YouTubu.

Foto: Osebni arhiv

Bolezen je premagala, kot je napovedala

Po sepsi se je zdravila še 15 dni, nato pa se je spet začela kemoterapija, ki ji je sledila visoka vročina z več kot 40 stopinjami Celzija z mrzlico, ki je trajala pet dni. Najhuje pri tem ji je bilo to, da ni mogla v šolo in se družiti s prijatelji, razlaga. A vročina je kmalu popustila, prav tako bolečine. Tokrat je v bolnišnici preživela 18 dni, ki se jih bo spominjala tudi zaradi "junakov", drugih otrok, ki jih je spoznala na hemato-onkološkem oddelku. "Sestre na oddelku so me spravljale v dobro voljo, učiteljice zamotile z ustvarjanjem, najbolj pa sem uživala v risanju karikatur zdravnikov in medicinskih sester."

Z družino se je nato odpravila na kratek oddih na morje, kjer si je nabrala novo energijo, plavala in snemala videe za TikTok.

Foto: Osebni arhiv

Zdravljenje je končala septembra, a spet ni šlo brez vročine in okužbe s sepso. "A sem se pozdravila in končala intenzivno zdravljenje," ponosno pove. Zdaj jo čakajo leto in pol vzdrževalne terapije ter redni pregledi.

Vita je, kot je napovedala sama, bolezen premagala in zdaj že uživa kot vsaka enajstletnica. Lasje vztrajno rastejo, vrnila se je tudi k treningom twirlinga (zmes akrobatike, gimnastike in plesa z rekvizitom - palico, op. p.) in že pridno dela stoje in špage, razlaga mama Nataša ter dodaja, da je zelo živahna.

"Ona je tako pozitivna, ona je mene dvigovala. Jaz sem jokala, ko je zbolela, ona pa mi je rekla: 'Zakaj jočeš? Saj bova zmogli.' Res je zelo pozitivna, od samega začetka in še danes, in res sem hvaležna, da se je vse dobro izteklo. Upam, da se bo tudi v prihodnjem letu in pol."

Na Siol.net bomo v sodelovanju z društvom Junaki 3. nadstropja objavljali zgodbe otrok s težkimi boleznimi. Gre za osebne zgodbe, prek katerih želimo širiti zavedanje o teh boleznih pri otrocih, hkrati pa opozoriti na stiske, s katerimi se spoprijemajo družine.



Delovanje društva Junaki 3. nadstropja, ki je neprofitno in temelji na prostovoljnem delu posameznikov, lahko podprete na različne načine, in sicer tako da:

- postanete član ali podporni član društva,

- donirate prek spletne prijavnice,

- pošljete SMS s ključno besedo JUNAKI5 na 1919 in tako donirate 5 evrov,

- nakažete donacijo na TRR SI56 6100 0002 3978 068 (koda namena: CHAR), naslov: Društvo Junaki 3. nadstropja, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.



Sredstva, ki se zbirajo na računu, so namenjena za pomoč malim rakavim bolnikom in njihovim družinam.

Preberite še več zgodb društva Junaki 3. nadstropja: