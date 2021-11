Vrnitev v življenje po diagnozi pljučnega raka je mogoča, če ga zgodaj odkrijejo in zdravijo

Vsebino omogoča Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije

Živi dokaz za to je Stanka Tokić, 60-letna udeleženka enega od priljubljenih slovenskih resničnostnih šovov. Čeprav je šov zapustila, so jo čez nekaj tednov organizatorji v šov "čudežno" vrnili.

V novembru, ki je mesec pljučnega raka, je bila nepričakovana povratnica Stanka na posebni misiji – da svojim sotekmovalcem in celotni Sloveniji spregovori o svoji diagnozi pljučnega raka, kjer je bila po šokantni diagnozi prav tako "izgubljena", a se je nato zaradi pravočasnega zdravljenja lahko vrnila v življenje.

Pljučni rak ne izbira. Za njim sicer resda pretežno zbolevajo kadilci, pa vendar približno od 15 do 20 odstotkov obolelih v svojem življenju nikoli ni prižgalo cigarete. Zato je pomembno, da smo na simptome pozorni prav vsi in skupaj širimo ozaveščanje o tej težki bolezni ter njenem preprečevanju.

Pozornost javnosti je usmerjena na reševanje težav s koronavirusom, zato je pljučni rak pogosto spregledan

Tega se dobro zavedajo v Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Zato pogosto organizirajo neobičajne ozaveščevalne akcije, da bi vzbudili zanimanje javnosti. Zadnja v tem nizu je akcija ozaveščanja s Stanko Tokić, ki je presenetila ljubitelje domačih resničnostnih šovov in splošne javnosti.

Stanka je opazila, da pogosto kašlja in čuti bolečino v prsih. Ta je bila tako huda, da je tako preprosto opravilo, kot je oblačenje puloverja, postalo neznansko težko. Zato se je odpravila do osebnega zdravnika. Ta jo je poslal na slikanje pljuč. Po odvzemu tkiva ni bilo več dvoma o diagnozi. Pljučni rak. Stanko je seveda novica šokirala, a se ni vdala.

Čez dober teden je začela sistematično zdravljenje s pomočjo kemoterapije in imunoterapije ter ga po nekaj mesecih kljub neskončno težkim trenutkom, ki bi marsikoga upehali, uspešno in z nasmeškom dokončala.

Pravočasno zdravljenje prinaša optimistične rezultate

Potencialni bolnik mora biti najprej pozoren na morebitne simptome. Ti lahko obsegajo na novo nastal kašelj, spremenjen kašelj, težko dihanje, nepojasnjeno bolečino v prsih ali izgubo teže, hripavost, utrujenost in slabo počutje, pljučnico, ki kljub zdravljenju z antibiotiki ne izzveni ali se kmalu ponovi, in krvav izmeček.

Osnova zdravljenja bolnikov z razsejano boleznijo pljučnega raka je sistemsko zdravljenje. To pomeni ali kemoterapija, tarčna terapija ali pa imunoterapija. Prav zadnja deluje povsem drugače kot preostala sistemska terapija in je močno spremenila potek bolezni pri nekaterih bolnikih z razsejanim pljučnim rakom, prav tako kot tudi pri bolnikih z lokalno napredovanim rakom pljuč.

Kot izpostavlja mag. Mojca Unk, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana, imunoterapijo uporabljajo v sklopu kliničnih raziskav; kot standardno zdravljenje pri določenih bolnikih z nedrobnoceličnim rakom pljuč po kemoradioterapiji; kot standardno zdravljenje razširjenega nedrobnoceličnega raka pljuč kot samostojno zdravljenje ali v kombinaciji s kemoterapijo, odvisno od molekularnih značilnosti bolezni, če je bolnik za to sposoben; kot standardno zdravljenje razširjenega drobnoceličnega raka pljuč, če je bolnik za to sposoben. Imunoterapija pomeni prelomnico v sistemskem onkološkem zdravljenju in vliva optimizem, da je pljučni rak premagljiv.

Pljučni rak mora biti odkrit dovolj zgodaj

Zdravniki opažajo, da ima več kot polovica bolnikov ob prvem obisku zdravnika že razširjeno bolezen, kar pomeni, da je rak že v napredovani fazi in z veliko manj možnostmi za preživetje kot sicer. Pljučni rak je ozdravljiv, vendar mora biti odkrit dovolj zgodaj. V današnjih časih, ko je tu epidemija, je še toliko pomembnejše, da ljudje opazijo spremembe pri počutju in vztrajajo z obiskom pri zdravniku, da se vzroki njihovih težav čim prej razjasnijo.

Znak za alarm so simptomi, ki ne minejo ali se pogosto ponavljajo. Za lažje prepoznavanje je Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije simptome predstavilo na spletni strani www.izkasljaj.se, preko katere tudi spodbujajo, da se o prepoznanih znakih čimprej ʺizkašljate" pri svojem osebnem zdravniku.

Več o pljučnem raku in odgovore na vprašanja, ki ste si jih že kdaj zastavili, pa najdete na povezavi: www.pljucni-rak.si in www.dpbs.si.