Uspešno leto za Luko Koper: rekorden prihodek, pretovor blaga najvišji v zgodovini

Na povečanje čistih prihodkov od prodaje, ki so bili štiri odstotke nad načrtom, so vplivali predvsem prihodki iz naslova skladiščnin.

Na povečanje čistih prihodkov od prodaje, ki so bili štiri odstotke nad načrtom, so vplivali predvsem prihodki iz naslova skladiščnin. Foto: Kristjan Stojakovič - Luka Koper

"Skupina Luka Koper je uspešno kljubovala še vedno oteženim gospodarskim razmeram in leto 2022 končala z rekordnimi poslovnimi rezultati," so v informaciji o poslovanju, ki je bila danes objavljena na spletni strani Ljubljanske borze, zapisali v Luki Koper.

Prihodek povišan zaradi zadrževanja blaga na skladišču

Na povečanje čistih prihodkov od prodaje, ki so bili štiri odstotke nad načrtom, so vplivali predvsem prihodki iz naslova skladiščnin zaradi podaljšanega časa zadrževanja blaga na skladišču zaradi razmer na globalnem logističnem trgu, ki so se zaradi postopne normalizacije razmer ob koncu leta 2022 zmanjšali, so pojasnili.

Na višje prihodke sta vplivala tudi rast cen storitev ter povečan obseg pretovora in dodatnih storitev vseh blagovnih skupin, tudi zaradi višje produktivnosti.

Višji čisti prihodki od prodaje so pozitivno vplivali na dobiček iz poslovanja (EBIT), ki je glede na predlani zrasel za 165 odstotkov na 83,1 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je bil s 114,6 milijona evrov za 87 odstotkov višji kot predlani.

Pretovor blaga najvišji v zgodovini

Ladijski pretovor je zrasel za 12 odstotkov na 23,2 milijona ton. Presežena je bila zgodovinska meja milijon pretovorjenih kontejnerskih enot (TEU) v enem letu – pretovorili so jih 1,02 milijona, kar je dva odstotka več kot predlani.

Rekorden je bil tudi pretovor avtomobilov – povečal se je za 22 odstotkov na nekaj več kot 801 tisoč vozil. Zgodovinski mejniki so bili doseženi tudi na terminalih za generalne, sipke in razsute ter tekoče tovore.