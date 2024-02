Uslužbenka občine priznala, da so skušali postopke gradnje kanala C0 pospešiti

Na današnjem zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ glede gradnje kanala C0 sta bila dva od lastnikov zemljišč na trasi kanala Branko Grad in Uroš Jernejc kritična do ravnanj občine in drugih organov pri pridobivanju zemljišč. Uslužbenka Mestne občine Ljubljana (Mol) Špela Mazej je povedala, da so skušali pospešiti postopke.

Branko Grad, eden od lastnikov zemljišč na trasi kanala na območju med avtocesto in Črnučami, kjer je tudi območje vodarne Kleče, je med drugim povedal, da lastniki zemljišč s pripravo projekta niso bili seznanjeni. Tudi k sodelovanju v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je bilo povabljenih okoli deset lastnikov, po Gradovem mnenju pa bi jih moralo biti okoli sto.

Prav tako kasneje niso bili seznanjeni s tem, da bodo na zemljišča prišli stroji in da se bodo začela dela, je dejal in spomnil na dogodke, ko sta obe strani, lastniki zemljišč in občina kot investitor, angažirali varnostni službi in je posredovala tudi policija, ki je lastnike zemljišč po njegovih besedah tudi s silo izrinila z območja, kjer naj bi potekala dela.

Za nekatera od zemljišč po njegovih besedah takrat še niso bili izdani ustrezni sklepi o razlastitvi. Postopki glede razlastitev na sodišču, ki so jih sprožili lastniki, po njegovih besedah še tečejo. Dejal je tudi, da je bila kategorizacija cest, ki potekajo po več deset zemljiščih v zasebni lasti, opravljena brez soglasij lastnikov.

Lastnik zemljišča pri Stožicah kritičen do inšpektorata

Uroš Jernejc – lastnik zemljišča pri hipodromu Stožice, kjer je še zadnji, okoli 130-metrski del trase, za katerega še ni izdano gradbeno dovoljenje – je povedal, da je občina pri pridobivanju zemljišč za kanal C0 ravnala po enakih principih kot pri gradnji centra Stožice, kjer so bili Jernejčevi prav tako v sporu z občino zaradi razlastitve, a še v hujši obliki. Opisoval je dogodke ob gradnji poti ob Savi, kjer da so se dela izvajala brez dovoljenja lastnikov, ugotovili pa so tudi, da so se pri delih za uravnavanje terena na vodovarstvenem območju uporabljali gradbeni odpadki. Kritičen je bil do inšpektorata, ki da je trdil, da ne more ukrepati, in policije, ki da je bila o dogajanju seznanjena že pred prihodom, kar da lahko kaže na to, da je sodelovala z mestnimi oblastmi.

Jernejcu se je zdelo sporno tudi, da je bil v postopek dedovanja zemljišča na trasi C0 sprva z zahtevo za prednostno obravnavo vključen domnevni pooblaščenec občine Rok Klemše, ki je bil po ugovoru dedičev iz postopka umaknjen. Klemše in Mazejeva sta ga kasneje obiskala na domu s ponudbo za odkup zemljišča in plačilo odškodnine, je povedal.

Uslužbenka občine zanikala, da bi ravnala po usmeritvah župana

Uslužbenka oddelka za razpolaganje z nepremičninami Mola Špela Mazej je potrdila, da sta s Klemšetom, po njenih besedah zunanjim sodelavcem občine pri pridobivanju služnosti, ponudila odkup in odškodnino, da bi postopek izdaje gradbenega dovoljenja hitreje stekel. Ob soglasju, da se tam lahko gradi C0, namreč ne bi bila potrebna ustna obravnava v postopku na upravni enoti. Ni se ji zdelo nenavadno, da je bil eden od obiskov v nedeljo popoldne, kar sta izpostavila Jernejc in predsednica preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 Anja Bah Žibert (SDS).

Jernejc je po besedah občinske uslužbenke dejal, da se glede zemljišča na trasi C0 ne namerava pogovarjati, dokler ne bo rešen spor glede zemljišč na območju centra Stožice. Zanikala je, da bi ravnala po usmeritvah ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Prizadevali so si pospešiti postopke, je povedala, a zanikala, da bi v pogovorih prejudicirala, da bo upravna enota dovoljenje v vsakem primeru izdala.

Je pa med drugim povedala, da jo je Jernejc ob grožnji, da bo "špricala kri", napodil iz hiše, nato pa poklical nazaj in sta se dogovorila, da mu bo naredila uslugo in v arhivu občine poiskala starejšo dokumentacijo, ki so jo Jernejčevi izgubili, potrebovali pa za postopke legalizacije hiše, da njemu samemu ne bi bilo treba pridobivati teh dokumentov na občini. Zavrnila je Gradove navedbe, da lastniki zemljišč do leta 2015 niso bili seznanjeni s projektom gradnje C0. Že leta 2021 mu je občina namreč ponudila odkup dela zemljišča na trasi na podlagi cenitev, a se po besedah Mazejeve Grad s ponudbo ni strinjal in je imel "zelo visoke zahtevke".