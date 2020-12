Urška Bačovnik Janša vesela, da bodo cepivo prejeli tudi zdravstveni delavci

Žena premierja Janeza Janše Urška Bačovnik Janša, ki je zaposlena kot zdravnica v Splošni bolnišnici Celje, je v objavi na svojem profilu na Twitterju še zapisala, da se je z boleznijo covid-19 spopadlo že veliko njenih sodelavcev.

Pravkar so me razveselili z novico, da se bomo zaposleni v bolnišnici cepili proti COVID-19 v naslednjih nekaj dneh. Najlepše novoletno darilo v teh razmerah! Veliko mojih sodelavcev se je moralo z boleznijo že spopasti. pic.twitter.com/DeTEkh3OK5 — Urška Bačovnik Janša (@bacovnik) December 30, 2020

Veselje ob prejemu cepiva so izrazili tudi v Splošni bolnišnici Celje. "Težko smo čakali, vendar smo dočakali. Pred nekaj dnevi smo v Splošni bolnišnici Celje začeli s cepljenjem proti covid-19. Verjamemo, da se bomo s cepljenjem lahko počasi vrnili v življenje, kot smo ga bili vajeni pred letošnjim marcem. Zato cepite se, varno je," so zapisali.

Težko smo čakali, vendar smo dočakali. Pred nekaj dnevi, smo v SB Celje začeli s cepljenjem proti Covid-19. Verjamemo, da se bomo s cepljenjem lahko počasi vrnili v življenje, kot smo ga bili vajeni pred letošnjim marcem. Zato cepite se, varno je. https://t.co/YGKNPYXH49 — SB Celje (@CeljeSb) December 31, 2020

Včeraj je v Slovenijo sicer prispela druga pošiljka 6.825 odmerkov cepiva. Ti so, kot je na včerajšnji novinarski konferenci o izzivih covida-19 dejala Marta Grgič Vitek, koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), namenjeni predvsem zdravstvenim delavcem in tistim, ki spadajo v t. i. prednostno skupino.

Za razbremenitev zdravstvenega sistema

V to so poleg zdravstvenega osebja vključeni oskrbovanci domov za starejše in tam zaposleni, starejši od 80, 70 in 60 let, ter kronični bolniki in nujne službe v državi. Prvi cilji, ki jih želijo doseči s cepljenjem, so zmanjšanje umrljivosti zaradi bolezni covid-19, izboljšanje zdravstvenega stanja, zmanjšanje števila najtežjih potekov bolezni in razbremenitev zdravstvenega sistema.

Grgič Vitkova je ob tem zagotovila, da je Pfizerjevo cepivo za zdaj edino registrirano v Evropski uniji in da je glede na rezultate kliničnih raziskav zelo varno. Cepivo je zelo učinkovito in v 95 odstotkih preprečuje pojav bolezni covid-19, zaščita pa je vzpostavljena okoli sedem dni po drugem odmerku. Učinkovitost je zelo podobna ne glede na starost in spol, malo slabša je le v višji starosti, je še pojasnila Grgič Vitkova.