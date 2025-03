Uredite si zobe s premišljeno izbiro materialov, da vaše zdravje ne bo ogroženo. 

V zadnjih desetletjih smo bili priča hitremu razvoju digitalnih tehnologij v zobozdravstvu, ki so prinesle številne inovacije, vendar tudi postopno opuščanje preverjenih materialov, kot so plemenite kovinske zlitine, kar ni vedno najboljše za vaše zdravje. Uporaba zlatih zlitin v fiksno-protetičnih nadomestkih je v preteklosti veljala za zlati standard, danes pa tega materiala zdravstvo žal ne kritje. To marsikomu, predvsem imetniku pravic z naslova zdravstvenega zavarovanja, ni všeč, saj mu je odvzeta pravica do najboljšega materiala. Vprašanje ob tem je, ali je ta prehod res optimalna izbira za dolgoročno zdravje zob in stabilnost protetičnih rešitev.

Eden ključnih razlogov za upad uporabe, ali da zdravstveno zavarovanje ne krije zlatih dentalnih zlitin, je visoka cena zlata, ki je številne ordinacije in zobotehnike usmerila v alternativne materiale, kot sta kobalt-krom (CoCr) in brezkovinska keramika. Poleg tega zahteva obdelava zlatih zlitin specifično znanje in ročne spretnosti, ki so v sodobni digitalizirani proizvodnji vse manj prisotne, zdravstvo pa jih je žal odstranilo s seznama storitev, ki jih lahko krije zavarovanje.

Kljub temu so številni primeri iz prakse pokazali, da imajo plemenite zlitine izjemne lastnosti, kot so visoka biokompatibilnost, odlična odpornost na korozijo in dolga življenjska doba. Zlati zobni nadomestki, izdelani pred desetletji, v številnih primerih še danes služijo svojemu namenu brez večjih težav, medtem ko imajo sodobne alternative pogosto krajšo življenjsko dobo.

Primerjava materialov – dolgoročni učinki

Brezkovinska keramika in cirkonijev oksid sta danes standard v estetski protetiki, vendar se je izkazalo, da imajo ti materiali določene pomanjkljivosti. Pri cirkonijevem oksidu so kljub visoki trdnosti opazili povečano obrabo nasprotnih naravnih zob in krajšo življenjsko dobo, predvsem pri polno anatomskih konstrukcijah. Prav tako so nekateri klinični primeri pokazali, da se cementacija cirkonijevega oksida čez leta lahko poslabša, kar vodi do razrahljanja prevlek in posledičnih težav z zobnimi krni.

Zlitine CoCr so sicer cenovno dostopnejše, vendar pogosto privedejo do večjega tveganja za kariozne spremembe na obrušenih zobeh. V primerjavi z zlatimi zlitinami konstrukcije CoCr v povprečju zdržijo maksimalno 10 let, medtem ko so pri zlatih nadomestkih dokumentirane življenjske dobe daljše od 30 let.

Plemenite kovine kot dolgoročna investicija

Ključno vprašanje, ki si ga morajo postaviti tako zobozdravniki kot pacienti, je, ali želijo dolgoročno stabilno rešitev ali kratkoročno estetsko izboljšavo. Z vidika stroškovne učinkovitosti so zlate zlitine kljub višji začetni ceni dolgoročno ugodnejša rešitev, saj zahtevajo manj ponovnih posegov in s tem zmanjšujejo tveganje za nadaljnje invazivne postopke, kot so ekstrakcije in implantati.

Dodatna prednost zlatih zlitin je tudi možnost njihove reciklaže po končani uporabi, kar pri drugih materialih ni mogoče. Prav zaradi tega dejstva se ponovno pojavljajo pobude za vrnitev plemenitih zlitin v vsakodnevno zobozdravstveno prakso.

V podjetju Aurodent si prizadevamo ohraniti visok standard zobne oskrbe, ki temelji na preverjenih materialih in dolgoletnih raziskavah. Plemenite zlitine ostajajo ena izmed najzanesljivejših rešitev za zobno protetiko, saj nudijo biokompatibilnost, vzdržljivost in dolgotrajno funkcionalnost. V času, ko je vse večji poudarek na trajnostni rabi materialov, kvalitetni izdelavi in estetski popolnosti, je pomembno, da ne pozabimo na temeljna cilja – dolgoročno zdravje in zadovoljstvo pacientov.

