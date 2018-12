Uradniki se zaradi glavobolov in vnetij selijo iz središča Ljubljane #video

265 državnih uradnikov ministrstva za delo se zaradi stalnih glavobolov in vnetij seli z elitne lokacije sredi Ljubljane v novo stavbo na mestnem obrobju. V poslovni hiši nekdanje Iskre naj bi bile celo rakotvorne snovi, ki naj bi ostale po opuščeni proizvodnji pred leti. Prava mala armada uradnic in uradnikov se bo s Kotnikove 28 preselila v Dunajske kristale oziroma iz središča Ljubljane za Bežigrad.

Povod za omenjeno selitev predstavlja šest let pritoževanja, da uslužbence v službi pečejo oči in grlo, da imajo težave z dihanjem in vrtoglavico. Selitev ne bo poceni, zato se postavlja vprašanje, zakaj država zapravi milijone evrov za najemnine, namesto da bi uradniške pisarne zgradila kar sama, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Zaposleni so veseli, da odhajajo iz "rakotvorne" stavbe

Danes so iz pisarn na Kotnikovi 28 selili še zadnje papirje in osebne predmete. Zaposleni so veseli, da odhajajo iz "rakotvorne" stavbe, pripoveduje predsednica sindikata delavcev na ministrstvu za delo Saša Mlakar: "Nihče si ne želi bivati v prostoru, ki je zastrupljen, še posebej, če veš, da se tam nalagajo strupi in rakotvorne snovi."

Delavci so se že več časa pritoževali zaradi neprijetnega vonja, okvar dihal, celo omedlevali so, kemijske snovi pa so bile vidne tudi na betonu. "Beton je bil tam temno rumene barve, na pogled je razpadal. Nisem sicer gradbenik, ampak takšne zadeve ne bi kupil," poudarja podpredsednik sindikata Tomaž Čučnik.

Omenjeni prostori se nahajajo v nekdanji stavbi Iskre Vege, kjer naj bi bila proizvodnjo za vojaško industrijo. Po dveh letih, odkar je znano za nevarne snovi, je ministrstvo končno prekinilo najemno pogodbo na Kotnikovi in že podpisalo drugo pogodbo za prostore za Bežigradom. Tam bo država za 8.100 kvadratnih metrov za najemnino dala 82 tisoč evrov na mesec.

Država za najem skoraj 110 kvadratnih metrov prostorov letno porabi 12 milijonov evrov

Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da država vsega skupaj najema skoraj 110 tisoč kvadratnih metrov poslovnih prostorov, za to pa na mesec porabi milijonov evrov, torej 12 milijonov na leto. Najdražja najemnina je za ministrstvo za finance, najcenejša pa za pravosodno ministrstvo.

Ob tem se pojavlja vprašanje, zakaj država da toliko za najemnine, namesto da bi zgradila svoje stavbe. "Če v proračunu nimamo nekih presežkov, to pomeni, da država nima toliko prostega denarja, da bi lahko šla v investicije," poudarja Boštjan Boh iz podjetja Abaka.

Stroški najemnine so v tem pogledu manjši, še doda Boh in poudarja, da si jih država na mesečni ravni lahko privošči. "Če bi šli v gradnjo, sta investicija pa tudi sam projekt izdelave dolgotrajna. Vsi ti postopki trajajo in še bolj dragi so," pojasnjuje Boh. Lažje se je torej seliti, kot graditi, so še poročali na Planet TV.