Pri HE Mokrice gre namreč za drugi sodni proces, ki ga je sprožilo društvo, ker je nekdanja vlada Janeza Janše določila, da pri projektu HE Mokrice javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave, in tako dala zeleno luč za začetek gradnje.

Upravno sodišče je pred dnevi odločilo, da se za projekt Hidroelektrarne (HE) Mokrice ne more izdati gradbenega dovoljenja, dokler ne bo dokončno odločilo o tožbi, ki jo je zoper projekt vložilo Društvo za preučevanje rib Slovenije, je danes sporočilo društvo. Kot so poudarili v društvu, gre za pomembno odločitev.

Sodišče je tako po navedbah društva ustavilo namero investitorjev v HE Mokrice, ki so kljub tožbi poskušali od ministrstva za okolje in prostor pridobiti tako imenovano delno gradbeno dovoljenje in začeti dela.

Investitorji imajo še možnost pritožbe na odločitev

Investitorji - družbe HESS Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Infra in Eles - imajo sicer možnost pritožbe na odločitev sodišča, vendar pa upravno sodišče po navedbah društva opozarja, da je "težko popravljivo škodo" naravi, ki sledi taki gradnji, mogoče preprečiti le tako, da ministrstvo do končne razsodbe sodišča ne sme izdati gradbenega dovoljenja, medtem ko lahko nadaljuje upravni postopek njegove izdaje.

Upravno sodišče se pri odločitvi sklicuje na sodno prakso oziroma razsodbe upravnega in vrhovnega sodišča, ki sta že lani odločali v tovrstnem sporu glede HE Mokrice, so spomnili v društvu.

Društvo razočarano, pravi, da gre za nedopustno ravnanje

Uničevanje prosto tekoče reke za proizvodnjo elektrike je po navedbah društva nedopustno ravnanje, saj naj bi HE Mokrice v optimalnih razmerah proizvedla le en odstotek letne porabe elektrike v državi, razočarani pa so tudi nad zdajšnjo vlado Roberta Goloba, ki projekt prav tako podpira.