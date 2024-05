Upnik umaknil izvršbo za rubež vile na Levstikovi. Han: Napovedujem revizijo poslovanja SD

Potem ko je eden od upnikov stranke proti SD sprožil postopek izvršbe zaradi neplačila 400 tisoč evrov podjetju, ki se ukvarja s prodajo unikatnega pohištva, rubeža nepremičnine na Levstikovi v Ljubljani ne bo, je za portal Necenzurirano sporočil Matjaž Han. V SD so zatrdili še, da so s podjetjem in več drugimi upniki v pogovorih.

Podjetje Drugačno pohištvo je opremljalo prostore v Nazorjevi ulici, v katere se je SD preselil konec lanskega leta. Ker mu stranka računa ni poravnala, je upnik želel vpisati hipoteko na vili na Levstikovi v Ljubljani, kjer je bil prej sedež stranke.

"Čeprav je predlog za izvršbo še vedno mogoče najti v javnih evidencah, pa so nam iz SD zatrdili, da so s podjetjem in več drugimi upniki v pogovorih, zato rubeža nepremičnine na Levstikovi ne bo," poroča Necenzurirano.

Han je zatrdil, da se je izvršba zaustavila, takoj po evropskih volitvah pa bodo v SD naredili revizijo poslovanja in načrt sanacije.

Dva milijona evrov obveznosti

Stranka ima zdaj že za skoraj dva milijona evrov finančnih in poslovnih obveznosti, kar je razkrilo poročilo o finančnem stanju, ki so ga delegati SD dobili v roke na aprilskem kongresu. Leta 2022 je imela dober milijon evrov obveznosti, milijon evrov dodatnega dolga pa so v SD v letu dni pridelali z dvema projektoma, ki ju je vodil nekdanji glavni tajnik stranke Klemen Žibert. Gre za obnovo zgradbe v Levstikovi ulici in investicijo v opremo prostorov v Nazorjevi ulici.