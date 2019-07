Varuh konkurence lastniku Telemacha naložil 3,7 milijona evrov globe

Agencija za varstvo koonkurence (AVK), ki jo vodi Andrej Matvoz, je Unitedu septembra lani naložila, da mora v šestih mesecih odprodati 13 športnih programov iz sheme Sport Klub.

Agencija je namreč ugotovila, da je lastništvo programov, ki jih je United Group kupil od družbe S. C. IKO Poland, v nasprotju s pravili konkurence. United se je pritožil, vrhovno sodišče pa je nato odločilo, da lahko podjetje do pravnomočnosti odločbe AVK opravlja dejavnost izdajanja športnih programov.

Rok 30 dni, AVK poročal šele po letu dni

Zdaj pa je AVK zaključila postopek zaradi prepozne priglasitve koncentracije (obvestila o prevzemu podjetja, ki je imelo v lasti športne programe). Družba bi morala AVK o prevzemu obvestiti v 30 dneh po podpisu pogodbe, a je to storila šele leto dni po prevzemu. Zato je agencija izdala odločbo in določila 3,7- milijonsko globo za podjetje ter 6.500 oziroma 6.000 evrov za njegovi odgovorni osebi.

V podjetju so napovedali pritožbo, ki jo bo obravnavalo sodišče, zato odločba AVK še ni pravnomočna.

Na AVK so sicer prvič odločali o prepozno priglašeni koncentraciji, ki so jo prepovedali.

Zakaj večmilijonska globa?

AVK, ki jo vodi Andrej Matvoz, je lani Pro Plusu izrekla 4,9 milijona globe zaradi zlorabe prevladujočega položaja na oglaševalskem trgu, zdaj pa Unitedu 3,7 milijona evrov zaradi prepozne priglasitve koncentracije. Foto: Državni zbor Skupina United ima 670 milijonov evrov letnih prihodkov, zato 3,7-milijonska globa, čeprav je ta ena najvišjih izrečenih v Sloveniji, zanje verjetno ne bi bilo usodno.

Na agenciji so pojasnili, da je za prekršek prepozne priglasitve koncentracije za pravno osebo predpisana globa do 10 odstotkov letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu.

Pri določitvi globe so upoštevali čas zamude, obliko krivde, ravnanje pravne osebe in druge okoliščine v skladu z zakonom, a tudi to, da "je potrebna generalna prevencija pri tovrstnih prepoznih priglasitvah, saj so pravočasne priglasitve ključne za učinkovito presojo in obravnavo koncentracij, nepravočasne priglasitve pa tako zahtevajo ustrezno strogo sankcioniranje".

Agencija ugotavlja še, da je konkurenčno pravo, vključno s pravili glede predhodnih priglasitev koncentracij, že dovolj dolgo del slovenskega pravnega sistema ter da se je pravni sistem in trg že mogel in moral seznaniti z določbami zakonodaje.

AVK preprečil tudi združevanje s Pro Plusom in Kanalom A

Spomnimo, da je prav nenaklonjenost AVK preprečila prevzem Pro Plusa s strani Uniteda. United Group je julija 2017 z družbo CME sklenil 230 milijonov evrov vredno pogodbo o nakupu njenih medijskih družb v Sloveniji in na Hrvaškem. Potrebovali so le soglasje regulatorjev.

Po tem, ko je AVK v postopku nakazal, da prevzema ne bo odobril, pa je CME odstopil od prodajne pogodbe. Več v članku Američani obupali: prodaje Pop TV in Kanala A ne bo.