Američani obupali: prodaje Pop TV in Kanala A ne bo

Največjega medijskega prevzema v zgodovini Slovenije, združitve Telemacha ter dveh največjih komercialnih televizij Pop TV in Kanal A, ne bo.

Potem ko je varuh konkurence v dozdajšnjem postopku v povzetku relevantnih dejstev nakazal, da ne bo odobril prevzema, se je ameriški lastnik družbe Pro Plus, ki med drugim izdaja komercialni televiziji Pop TV in Kanal A, odločil za odstop od prodajne pogodbe z United Group, lastnikom Telemacha.

"Vedno smo poudarjali, da ta transakcija ni odločilnega pomena za nas. Ravno nasprotno, trdno verjamemo v vrednost televizijskega posla v Sloveniji in njegovo prihodnost, kar potrjuje izjemna rast prihodkov v zadnjem letu dni," je novico komentiral Christoph Mainusch, eden od izvršnih direktorjev v skupini CME. V Sloveniji dosegajo donose, ki jih niso videli že več kot desetletje, poudarjajo.

Obvestilo o odstopu od pogodbe so danes objavili na svoji spletni strani.

Varuh konkurence nakazal, da ne bo odobril prevzema

Kot je znano, je United Group julija 2017 z družbo CME sklenil 230 milijonov evrov vredno pogodbo o nakupu njenih medijskih družb v Sloveniji in na Hrvaškem. Potrebovali so le soglasje regulatorjev.

Medtem ko so na Hrvaškem brez večjih težav dobili dovoljenje za prevzem, se je v Sloveniji zapletlo. Kljub vztrajnemu lobiranju predstavnikov United Group pri slovenskih političnih strankah in funkcionarjih je agencija za varstvo konkurence (AVK) odlašala s končno odločitvijo.

Andrej Matvoz, direktor AVK Foto: Državni zbor AVK, ki jo vodi Andrej Matvoz, je imela resne pomisleke glede posla, na podlagi katerega bi nastal do zdaj nepredstavljiv telekomunikacijsko-medijski konglomerat. To je razvidno iz povzetka relevantnih dejstev, ki ga je AVK spisala in tudi že odposlala vsem udeleženim strankam.

Agencija ni bila naklonjena prevzemu, ker bi posledično prišlo do prekrivanja na istih upoštevnih trgih in tudi do povezav, ki bi lahko omejevale konkurenco na tesno povezanih trgih.

United Group je imel sicer možnost odgovora na povzetek relevantnih dejstev, v katerem bi lahko izpodbijal trditve AVK oziroma varuhu konkurence predlagal ukrepe, s katerimi bi zmanjšal tveganje morebitne zlorabe trga. Kot rečeno, pa iz povzetka relevantnih dejstev izhaja, da bi AVK prevzemu nasprotovala.

United Group ima novega lastnika

Medtem ko je varuh konkurence odločal o usodi prevzema televizij Pop TV in Kanal A, je njun kupec United Group dobil novega lastnika.

Ameriški finančni sklad Kohlberg Kravis Roberts (KKR), ki je več kot dve leti po različnih poteh prepričeval odločevalce, naj odobrijo prevzem, se je odločil za izstop iz lastništva največje telekomunikacijsko-medijske skupine v regiji.

Kot smo poročali, bo United Group prešel v roke britanskega sklada tveganega kapitala BC Partners, ki upravlja denar vlagateljev iz Severne Amerike in z Bližnjega vzhoda. Neuradno naj bi vrednost posla znašala 2,6 milijarde evrov.