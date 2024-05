V 82. letu starosti je umrla lutkovna ustvarjalka ter dolgoletna sodelavka in članica ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) Lucija (Lučka) Drolc Uršič, so na svoji spletni strani objavili v LGL.

"V več kot 37-letni karieri v Lutkovnem gledališču Ljubljana je sodelovala v dobrih 60 premiernih uprizoritvah. Ustvarila je vrsto nepozabnih vlog v kultnih in priljubljenih uprizoritvah našega gledališča, to so Sovica Oka, Zlata ptica, Deklica Delfina in lisica Zvitorepka, Pekarna Mišmaš, Martin Krpan, Lizistrata, Korenčkov palček in druge," so še zapisali v gledališču.

Pogreb bo v petek, žalna seja v njen spomin pa prihodnjo sredo ob 12. uri na velikem odru LGL.

Lucija Drolc Uršič, hči priznane slovenske igralke Štefke Drolc, se je rodila 19. decembra 1942 v Mariboru. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani je zaključila študij dramske igre in umetniške besede ter bila od leta 1970 članica ansambla LGL.