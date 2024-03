Umrla je najstarejša Slovenka, ki je preživela covid-19

V 111. letu starosti je umrla Matilda "Tilka" Bračun. Pred smrtjo je bila druga najstarejša Slovenka in je veljala za najstarejšo Slovenko, ki je leta 2021 uspešno premagala bolezen covid-19.

110-letna Matilda Bračun je bila rojena 24. septembra leta 1913, še v Avstro-Ogrski, v času pred izbruhom prve svetovne vojne. Bila je tudi najstarejša oseba na Slovenskem, ki je preživela covid-19, pred svojo smrtjo pa druga najstarejša še živeča Slovenka.

Osnovno šolo je obiskovala v Ljubljani in se kasneje priučila za pletiljo, so lani zapisali na portalu mojaobcina.si. Delala je v Pletenini, kasneje Saturnusu, aktivna pa je ostala tudi po upokojitvi. Kot oseba, ki je dočakala visoko starost, je bila sama prepričana, da je skrivnost dolgoživosti v skromnosti pri hrani in pijači, pa tudi sicer.

"Biti zmeren, trdo delati, uživati v vsakem trenutku in se ne preveč obremenjevati s stvarmi, ki jih ne moremo nadzorovati," je povedala.

Leta 2017 je prišla v Center Deos Horjul. Kljub svojim letom pa je bila aktivna uporabnica sodobnih tehnologij in najstarejša udeleženka tečajev digitalnega opismenjevanja v Sloveniji. Navdušena je bila tudi nad možnostjo likovnega ustvarjanja na digitalni tablici, saj je sama pripadala generaciji, ko so na tablice še pisali s kredo, so poročali mediji.

Bila je poročena, z možem pa sta imela sina, ki pa je tako kot Tilkin mož umrl pred njo.

Ob lanskem praznovanju 110. rojstnega dne ji je osebno čestitala tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Predsednica je ob tem na Facebooku zapisala: "Ko sva si segli v roke, sem v njenih toplih dlaneh začutila preprosto modrost življenja: medsebojno spoštovanje in ljubezen." Čestitala sta ji tudi nekdanji predsednik Borut Pahor in ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Starejša od pokojne Tilke, od katere se bodo poslovili jutri na Žalah, je le Julijana Zakrajšek, ki šteje 111 let.