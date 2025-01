V 82. letu je umrl je teolog, zgodovinar, profesor Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in brat kapucinske skupnosti Metod Benedik. Posvečal se je znanstvenemu delu na področju cerkvene zgodovine, bil je redni profesor zgodovine Cerkve na Teološki fakulteti v Ljubljani in njen dekan, napisal pa je tudi številne razprave o zgodovini Cerkve.

Kot so sporočili iz Slovenske škofovske konference, je bil Benedik v kapucinskih samostanih predstojnik in vzgojitelj študentov teologije. Posvečal se je znanstvenemu delu na področju cerkvene zgodovine, bil je redni profesor zgodovine Cerkve na Teološki fakulteti v Ljubljani in tudi njen dekan. Napisal je številne razprave in knjige o zgodovini Cerkve ter bil urednik znanstvene revije Acta Ecclesiastica Sloveniae.

Posebej podrobno je raziskal knjižni fond kapucinske knjižnice v Škofji Loki, za katero je skrbel kot predstojnik tamkajšnjega samostana v letih 1985-1991 in 1999-2008. V sodelovanju z Občino Škofja Loka in s pomočjo donatorjev je dosegel, da je knjižnica leta 2001 dobila bibliotekarko in da je leta 2008 zaživela v prenovljenih prostorih kot Knjižnica patra Romualda Marušiča skupaj s stalno razstavo o Škofjeloškem pasijonu.

Leta 2023 je prejel Trubarjevo priznanje Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) za prispevke k varovanju, ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine, predvsem za ureditev Kapucinske knjižnice v Škofji Loki.