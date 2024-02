Umrl priznani nevrolog, oče slovenske igralke

Novico je na družbenem omrežju Lindkedin sporočil član hrvaške Akademije pravnih znanosti Šime Ivanjko. "Moj dragi in spoštovani prijatelj, prof. dr. prim. Erih Tetičkovič, se je danes, 1. 2. 2024, poslovil od vseh nas, ki smo ga imeli radi in spoštovali kot dobrega čudovitega človeka in vrhunskega zdravnika," je zapisal.

In dodal: "Naj te spremljajo angeli, dragi Erih." Priložil je še njuno skupno fotografijo in svojcem izrekel sožalje.

Zaposlen je bil v mariborskem kliničnem centru

Erih Tetičkovič je bil mariborski zdravnik nevrolog in univerzitetni profesor. Do upokojitve je bil zaposlen v UKC Maribor, poučeval pa je tudi na mariborski medicinski fakulteti. Leta 2005 je bil imenovan za izrednega profesorja za področje nevrologije in dobil naziv primarij. Aktiven je bil tudi pri Rdečem križu Slovenije in Društvu za rak.

Leta 1972 se je razveselil hčerke Alenke, danes priznane slovenske dramske igralke.

Erih Tetičkovič z ženo Pavlo leta 2023 v Mariboru na podelitvi Borštnikovega prstana. Foto: Mediaspeed