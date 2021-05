Brez glasovanja o Židanu: čakajo še na eno mnenje

Mandatno-volilna komisija bo zaprosila za pisno mnenje zakonodajno-pravne službe o dodatnem delu poslanca SD Gregorja Židana in kršitvah zakona o poslancih. Do pridobitve mnenja je komisija danes to točko dnevnega reda prekinila. Poslanske skupine lahko komisiji v zvezi s tem primerom do vključno torka pošljejo vprašanja za zakonodajno-pravno službo.

Gregor Židan je namreč opravljal vlogo trenerja na marčnem evropskem prvenstvu za mlade, za kar je prejemal dnevno nadomestilo. Za to pa ni imel dovoljenja delodajalca, to je državnega zbora. Račune za opravljeno storitev je Nogometni zvezi Slovenije izstavil prek svojega gostinskega podjetja Gregorino.

Za današnjo sejo mandatno-volilne komisije je bila kot sklep predlagana ugotovitev, da Židan ni izpolnil dolžnosti obveščanja o opravljanju dopolnilne dejavnosti, ki mu jo nalaga 13. člen zakona o poslancih.

Dejavnost nogometnega trenerja sicer sodi v okvir izjem iz splošne prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti po zakonu o poslancih. Ker Židanovi funkciji nista nezdružljivi, sicer niso izpolnjeni pogoji za odvzem mandata, meni predsednik mandatno-volilne komisije Ivan Hršak.

Pred razpravo potrebujejo še strokovno mnenje

O sklepih danes niso glasovali, saj so se strinjali, da za mnenje zaprosijo zakonodajno-pravno službo in zatem opravijo vsebinsko razpravo. Hršak ocenjuje, da je to lahko v roku dveh ali treh tednov. Na današnjo sejo je bil vabljen tudi Gregor Židan, a ga ni bilo, je pa svoje dodatno delo komisiji pojasnil pisno.

Neusklajenosti že v preteklosti, a nobenih konkretnih rešitev

Zlasti v SD so danes spomnili tudi na neusklajenost zakona o poslancih z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, na kar so v tem mandatu državnega zbora opozarjali že ob primeru dela poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha. A do popravkov zakonodaje odtlej ni prišlo. Poslanec SD Dejan Židan je danes spomnil, da je popravke zakona o poslancih naložilo tudi ustavno sodišče pred nekaj leti ob primeru poslanskega mandata Janeza Janše, aktualnega premierja.

Vodja poslancev SD Matjaž Han se je danes strinjal s predlogom, da zadevo rešijo širše, ne le za Gregorja Židana. V začetku aktualnega mandata je namreč devet poslancev dobilo odobritev za dodatno delo, o petih prošnjah pa niso odločali. Han je sicer v sredo ocenil, da Židan ni storil take napake, da bi mu morali odvzeti mandat.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je danes opozoril, da se morajo o Židanovem primeru pač odločiti na podlagi veljavne zakonodaje. Predlagal pa je, da o vsebini Židanovega primera vsebinsko govorijo šele po pridobitvi mnenja zakonodajno-pravne službe.

Za nekatere pravila veljajo, za druge ne

Vodja poslancev SMC Gregor Perič je opozoril, da so v državnem zboru z vidika pristojnosti zavezani k proučitvi vidika nezdružljivosti opravljanja dodatne dejavnosti. Spomnil pa je, da nekateri poslanci dodatne dejavnosti niso opravljali, nekateri pa so nadaljevali kljub temu, da soglasja delodajalca niso prejeli.

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je obžaloval odsotnost poslanca Gregorja Židana, da bi ga po dolgem času vsaj videl. Dejal pa je, da sploh ne razmišljajo o odvzemu mandata kateremukoli poslancu, dokler imajo razmere, kot jih je začrtala protikorupcijska komisija z odločitvijo o predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu. "Odločitev, kot je zarisana, bo odprla pot popolni netransparentnosti. V naslednjih sestavah državnega zbora bo vedno več oligarhov," je prepričan.

Po Horvatovem mnenju tudi iz Židanovega primera nič ne bo. "Umira pa počasi pravna država. Ker ta ravnanja niso v duhu zakona o poslancih, tudi včerajšnja odločitev KPK ni v duhu zakona," je bil jasen.