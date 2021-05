"Židan je zaradi finančne stiske lahek plen" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z moralnega stališča Gregor Židan ne more biti več poslanec, saj je, ko je kršil zakon, natanko vedel, kaj dela," je v novi oddaji na Planet TV Ura moči, ki jo vodi Bojan Požar, dejal Boštjan M. Turk.

"To, da je poslanec Gregor Židan namerno izigral zakon, pomeni, da je v veliki finančni stiski. Kot tak je pa lahek plen za vse, ki jih njegov mandat žuli. Ta zadeva smrdi iz vseh zornih kotov," je o zapletih poslanca z nedovoljenim delom za NZS in sumljivimi izplačili prek gostinskega podjetja dejal Boštjan M. Turk. O Židanu, ustavni obtožbi proti predsedniku vlade Janezu Janši in drugih aktualnih političnih temah je Turk skupaj s profesorjem Petrom Gregorčičem spregovoril v oddaji Ura moči.

Zanima jih samo oblast

"Ti ljudje ne počnejo drugega, kot da razmišljajo, kako bi na vsak način prišli na oblast," ustavno obtožbo Janeza Janše vidi Turk, ki ob tem poudarja: "Mi smo soočeni z največjo krizo po osamosvojitvi." Gregorčič ob tem poudarja, da ne verjame, da bo ustavno sodišče ustavno obtožbo podprlo. "Ne glede na trenutno sestavo ustavnega sodišča, saj je sodišče še vedno strokovno, in kljub posameznim zdrsom vsaj jaz vanj še verjamem," meni Gregorčič, ki tudi opozarja na zakonske omejitve. Ustavno sodišče po zakonu obtožbo spozna za neutemeljeno z navadno večino, za obsodbo pa potrebuje dvotretjinsko.

V prihodnjih mesecih nič novega

"V Sloveniji smo v 14 mesecih imeli 19 kandidatov za mandatarja. Hkrati pa opozicija pač nima 46 glasov v parlamentu," opozarja Turk, ki dvomi o tem, da jih bo opozicija do konca mandata trenutnega parlamenta toliko sploh zbrala. "Če bi bil jaz Janja Sluga, ne bi naredil ničesar, kar bi zrušilo to vlado," nekdanjim poslancem SMC svetuje Turk. Ob tem se sprašuje, kje bodo dobili novo službo, če jim bo poslanski mandat predčasno prenehal. "Bo kandidirala za Socialne demokrate? Jo bodo ti dali na najboljše mesto, da bo izvoljena," se sprašuje Turk. Tudi Gregorčič napoveduje, da "se bo agonija opozicije nadaljevala tudi v obdobju predsedovanja svetu EU".