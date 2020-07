Ukrepi brez sankcij? Zaradi nenošenja mask niso oglobili še nikogar. #video

Je v Sloveniji nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih v resnici obvezno ali ne? Vlada pravi, da je nošenje mask obvezno, medtem ko varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da kršiteljev sploh ni mogoče kaznovati. Zgovorni so tudi podatki zdravstvenega inšpektorata, od koder so sporočili, da zaradi vstopanja v zaprte javne prostore brez zaščitnih mask do zdaj niso oglobili niti enega samega človeka. Vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović pa ob tem opozarja, da se pri nas ukrepov in predpisov držimo le, če so za kršitelje predvidene globe.

Ko se je junija epidemiološka slika začela slabšati, so pristojni poudarjali, da bi morale maske v zaprtih javnih prostorih spet postati obvezne, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. "Mislim, da je čas, da spet začnemo nositi maske, ko gremo v zaprte prostore, to pametno je početi tudi, ko gremo v trgovine," je takrat poudaril uradni vladni govorec Jelko Kacin. Dva dni pozneje je v veljavo stopil odlok o obveznem nošenju zaščitnih mask.

Varuh opozarja, da kršiteljev ni mogoče sankcionirati

Vendar pa tistih, ki mask ne nosijo v zaprtih javnih prostorih, sploh ni mogoče sankcionirati, opozarja varuh človekovih pravic Peter Svetina. Gre za primer tako imenovane nepopolne pravne norme, za kršitev katere ni predpisana sankcija in s tem podlaga za morebitno ukrepanje inšpekcijskega organa zoper kršitelja. Skladno s presojo ustavnega sodišča tovrstne nepopolne pravne norme v resnici ne posegajo v pravni položaj posameznika.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da tistih, ki v zaprtih javnih prostorih ne nosijo mask, ni mogoče sankcionirati. Foto: STA

So torej zaščitne maske v Sloveniji v zaprtih javnih prostorih obvezne ali ne? "Vlada je prejšnji teden na seji znova podaljšala ukrep, ki pravi, da so maske v zaprtih prostorih obvezne, enako pa velja za razkuževanje rok," je dejala vladnega govorca Špela Horjak. Kako pa je torej v primeru kršitev? Na ministrstvu za zdravje se sklicujejo na četrti člen zakona o nalezljivih boleznih, ki določa, da ima vsak pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi. Ne glede na to pa še vedno velja tudi ločen odlok, ki določa obvezno nošenje maske v trgovinah, so poročali na Planetu.

Beovićeva: Varuhova opozorila se slišijo kot nekakšna kontradikcija

Vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović priznava, da ima varuh človekovih pravic verjetno prav, če na zadevo gledamo iz pravnega stališča. "Res pa je, da je človekova pravica tudi to, da je zdrav. Opozarjanje na to, da nenošenje mask ni kaznivo, se s strani varuha človekovih pravic sliši kot nekakšna kontradikcija," meni Beovićeva.

"Opozarjanje na to, da nenošenje mask ni kaznivo, se s strani varuha človekovih pravic sliši kot nekakšna kontradikcija," meni infektologinja Bojana Beović. Foto: STA

Nikdar nismo nikogar pozivali, naj mask ne nosi, ravno nasprotno, vedno poudarjamo, da je utemeljevanje potrebnosti ukrepa nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih predvsem strokovno epidemiološko vprašanje in da je treba zaupati presoji stroke, pa pojasnjujejo v uradu varuha človekovih pravic.

Inšpektorji zaradi nenošenja mask do zdaj niso oglobili nikogar

Stroka poudarja, da zaščitne maske skupaj s primerno razdaljo in higieno rok pomagajo omejiti širjenje virusa predvsem pri tistih, ki so okuženi in še nimajo znakov, virus pa že širijo med ljudmi. "Tako da bo treba resno proučiti možnosti, kako bi bilo mogoče predpise postaviti tako, da bi bile maske v resnici obvezne, to pa v naši kulturi očitno vključuje tudi globo," je pojasnila Beovićeva.

Z zdravstvenega inšpektorata so medtem sporočili, da zaradi vstopanja v zaprte javne prostore brez zaščitnih mask do zdaj niso oglobili niti enega samega človeka. V primeru, ko ugotovijo, da posameznik ne nosi maske ali si ni razkužil rok, ga inšpektorji na to opozorijo, ljudje pa opozorila načeloma upoštevajo. Ob tem pa tudi inšpektorji pozivajo k odgovornosti in spoštovanju ukrepov, saj lahko le tako preprečimo nova žarišča bolezni covid-19, so poročali na Planetu.