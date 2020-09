Tudi Švica uvedla karanteno za potnike iz Slovenije

Švica je danes uvedla obvezno karanteno za potnike iz 15 držav, ki beležijo porast okužb z novim koronavirusom. Med njimi je tudi Slovenija. Na švicarskem rdečem seznamu so države in območja, kjer število okuženih na sto tisoč prebivalcev v 14-dnevnem obdobju preseže 60.

Švica je uvedla obvezno desetdnevno karanteno za potnike iz desetih evropskih držav: Slovenije, Belgije, Danske, Irske, Islandije, Luksemburga, Madžarske, Nizozemske, Portugalske in Velike Britanije. V karanteno morajo tudi potniki iz Ekvadorja, Jamajke, Maroka, Nepala in Omana. Ukrep, ki je namenjen zajezitvi širjenja novega koronavirusa, bo začel veljati v ponedeljek.

Pred tem je bila karantena že obvezna za potnike iz 44 drugih držav, med drugim iz Argentine, Brazilije, Indije, Španije in ZDA. Na seznamu so tudi posamezne regije v sosednjih Franciji, Italiji in Avstriji. Od ponedeljka bodo na njem tudi Bretanja, Ligurija ter Spodnja in Zgornja Avstrija. Ob tem velja omeniti, da je Švica z današnjim dnem, ko je tudi Slovenija pristala na rdečem seznamu, odpravila obvezno karanteno za potnike s Kosova in iz San Marina.

V Švici število novih okužb spet počasi narašča

V Švici je v karanteni trenutno 10.148 oseb, ki so se vrnile iz držav s slabo epidemiološko sliko. Tistim, ki ne prijavijo svojega prihoda ali ne upoštevajo pravil karantene, grozi do 10 tisoč frankov oziroma 9.260 evrov globe. V državi z 8,5 milijona prebivalcev je marca število okužb preseglo tisoč na dan, nato pa je do sredine junija upadlo in se stabiliziralo. V zadnjem času število novih okužb spet počasi narašča. Do zdaj so potrdili 51.747 primerov okužbe, za boleznijo covid-19 pa je umrlo 1.777 ljudi, poroča STA.