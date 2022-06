Sloveniji tudi danes grozijo neurja s točo in sunki vetra

Potem ko so v ponedeljek in torek predvsem jugovzhodni in severni del države zajela neurja z močnim vetrom in dežjem, ponekod je padala tudi toča, podobne nevšečnosti vremenoslovci agencije za okolje (Arso) pričakujejo tudi danes zvečer.

ORANŽNA - NEVIHTE - Slovenija - severovzhod

Sre, 22.6.2022 18h Sre, 22.6.2022 23h.

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) June 22, 2022

Popoldne se bo oblačnost od zahoda povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo močnejše na severovzhodu in se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

Foto: Neurje.si

Jutri bo dopoldne dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 25 do 28, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo dokaj sončno, verjetnost krajevnih neviht bo nekoliko manjša, še napoveduje Arso.