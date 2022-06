Včeraj divjala neurja, ponekod padala toča #video

Včeraj okoli 18. ure so predvsem jugovzhodni in severni del države ponovno zajela neurja z močnim vetrom in dežjem, ponekod je padala tudi toča. Največ dela so imeli gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb, delavci elektro podjetij in Telekoma na območju občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Semič, Straža ter nekaj manj v občinah Dravograd in Slovenj Gradec. Po do zdaj zbranih podatkih je bilo zabeleženih 42 dogodkov.