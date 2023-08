Tudi danes del Slovenije obarvan oranžno

Agencija za okolje (Arso) je za danes izdala oranžno opozorilo za možnost poplav na Koroškem, Savinjskem in zahodnem Štajerskem, saj bo ponoči še oblačno s padavinami. Drava se še razliva in bo poplavljala tudi ponoči. Predvidoma bo narasla Mura, ki se bo razlivala znotraj protipoplavnih nasipov.

6.27 Ponoči na delu gasilci dvanajstih gasilskih enot

6.24 Za del Slovenije oranžno opozorilo za možnost poplav

Tudi ponoči so gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb, delavci elektra ter telekoma in druge pristojne službe odstranjevali posledice meteornih padavin in vetra. V zadnjih 12 urah so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili 18 dogodkov, in sicer v Regijskih centrih za obveščanje Ljubljana enega, v Mariboru sedem, v Celju enega, v Kopru pet, v Novi Gorici enega, v Postojni enega in v Murski Soboti dva. Aktiviranih je bilo 12 prostovoljnih in drugih enot, ki so predvsem prečrpavale vodo iz poplavljenih objektov in pokrivale poškodovana ostrešja objektov ter odstranjevale podrto drevje.

Med drugim so gasilci v torek zvečer posredovali na območju Cerknice, kjer so pregledali streho industrijskega objekta in se z lastnikom dogovorili, da sam sanira poškodovano streho. Na dveh lokacijah v Cerknici so gasilci preventivno postavili protipoplavne vreče.

Reke in hudourniški vodotoki po državi, zlasti v Podravju in porečju Savinje, bodo še naraščali. Zaradi spremenjenih odtočnih razmer lahko reke in hudourniki v porečjih Meže in Savinje poplavljajo na neobičajnih območjih.

Po opozorilu Geološkega zavoda Slovenije obstaja povečana nevarnost nastajanja plazov tudi na območjih, ki do zdaj niso bila prizadeta. To velja za večji del Slovenije. Preventivno sta do preklica zaradi grozečih plazov še vedno zaprti državni cesti Dravograd–Ravne na Koroškem in Dravograd–Libeliče, kjer je plaz še posebej obsežen.

Danes bo oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v južni Sloveniji, kjer bo še mogoča kakšna nevihta. Popoldne bodo padavine slabele in zvečer večinoma ponehale. Pihal bo severni do vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj, napoveduje Arso.

V noči na četrtek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah nastala megla. V četrtek bo večinoma sončno. V noči na petek in v petek zjutraj bodo predvsem na Primorskem mogoče posamezne plohe in kakšna nevihta. Čez dan bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.