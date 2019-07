Trgovec z lesom slovenska podjetja ogoljufal za 350 tisočakov #video

Trgovec z lesom je ogoljufal tri slovenska podjetja, ki jim skupaj dolguje 350 tisoč evrov. Madžar z italijanskim prebivališčem je prek svojega slovenskega podjetja kupoval hlode in jih predeloval v sekance. Te je prodajal naprej in zanje prejel plačilo, vendar lesa in storitev slovenskim dobaviteljem nikoli ni plačal. Mreža vpletenih sega do Avstrije in Turčije, kamor je prodal slovenski les.

V začetku avgusta 2017 je na sestanek v prostore podjetja Branal v Postojni, ki se ukvarja s prevozom in prodajo lesa, vstopil Oguz Karabacskoglu. Omenil jim je, da je posel nujen in velik ter da že ima slabe izkušnje z nekaterimi slovenskimi dobavitelji, ker niso mogli izpolniti velike količine naročila, je pojasnila Melita Beber Osolnik, direktorica Branala.

Hlodovino so dostavljali do skladišča, ki ga je Karabacskoglu najel v Kopru. Zaradi zahtevnosti posla so imeli dnevno na poti od 10 do 15 tovornjakov, zato so nekaj drugih naročil morali tudi zavrniti. Plačana sta bila dva predračuna, ki sta znašala okoli 12 tisoč evrov, tretjega pa ni plačal, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

Sledili so številni izgovori

''Pričel se je izgovarjati, da ni uspel plačati, ker je bila sodelavka odsotna, nato da ima sodelavka hernijo in da bo odsotna dlje časa ter da bo vsekakor plačilo uredil popoldne,'' pove Beber Osolnikova.

Plačila niso prejeli. Podjetju Branal dolguje okoli 70 tisoč, drugi oškodovani družbi iz Kopra pa približno dva tisoč evrov. 276 tisoč evrov še vedno čaka družba iz Sežane, šlo naj bi za podjetje Adria Terminali, kjer tega niso ne potrdili ne zanikali.

Zadnja takšna velika lesna afera se je v Sloveniji zgodila pred štirimi leti, ko je goljuf Marjan Travar, direktor avstrijskega podjetja KLM, po žledolomu leta 2014 opeharil najmanj 50 obupanih kmetov, od katerih je odkupoval poškodovani les. Njihovi hlodi so končali na žagah v Avstriji in Italiji, denarja zanje pa niso nikoli prejeli. Foto: Planet TV

Oškodovancem je sumljivo tudi avstrijsko podjetje

Les je Madžar prodal avstrijskemu posredniku, družbi Ecowood trading. Od njih je že julija prejel okoli 48 tisoč evrov, septembra pa 37 tisoč evrov.

''To je pravzaprav nelogično, ker v poslu z lesom vedno pride do odstopanja v količinah, oni pa so prilagodili ceno glede na dostavljeno količino v luko Monfalcone,'' pravi Beber Osolnikova, a les sploh še ni bil dostavljen. Vnaprej je nemogoče izračunati tudi vse stroške, zato je sumljiva tudi vpletenost Ecowood tradinga. Direktorica Branala doda, da je lastnik družbe zaposlen v davčnosvetovalnem podjetju Karabece.

Gre za Endreja Kovatsa, njegovo podjetje Ecowood trading pa je tudi v lasti podjetja Karabace. Komentar smo želeli pridobiti od obeh direktorjev, a se na naše klice nista odzvala. Iz policije so sporočili, da so preiskovali le novogoriško podjetje, avstrijskega podjetja pa ne.

V podjetju Branal kljub temu še vedno računajo na pomoč policije, doseči želijo, da bi z njihovo pomočjo preiskavo razširili v Avstrijo. Le v tem primeru lahko podjetja upajo, da bodo svoj denar dobila nazaj.