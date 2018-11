Tovornjakar "pozabil" zložiti dvigalo in povzročil pravo razdejanje #foto

Policisti so takoj odšli na kraj in voznika ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 54-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo osebnih in tovornih vozil.

Voznik je med vožnjo z roko dvigala poškodoval tudi strehi dveh stanovanjskih hiš in drog napeljave ter lomil veje dreves. Foto: policija

Policisti so tovorno vozilo zasegli, okoliščine pa še preiskujejo. Foto: policija