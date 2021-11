Toplotni udar v slovenskih gorah #video

Blaž Šter z agencije za okolje je na profilu na Twitterju objavil, da lahko te dni pričakujemo toplotni udar. Tako se bo danes na 1.300 metrih nadmorske višine otoplilo do 15 stopinj Cezija, na Kredarici pa do pet stopinj Celzija. Takšne vremenske situacije so lahko najlepša obdobja za obisk hribov in gora, vendar pazite, saj bo nad meglo tudi plast puščavskega peska.