Topleje, a prišle bodo tudi padavine

Danes bo pretežno jasno, predvsem na severnem Primorskem in ponekod na Notranjskem pa zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija.

Jutri bo v severni in vzhodni Sloveniji večinoma sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v severni Sloveniji okoli 0, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj Celzija.

Največ dežja bo v Posočju

V nedeljo in ponedeljek bo na vzhodu spremenljivo oblačno in večinoma suho. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo, največ dežja bo v Posočju. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo.