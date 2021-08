Tonin ob petkovih protestih: podobne prizore smo leta 1930 spremljali v Nemčiji

Petkovi protestniki so nocoj zahtevali odstop vlade in se odpravili do sedežev političnih strank, kjer so jim izročili javne pozive, naj se tudi z dejanji izjasnijo glede podpore neonacističnim gibanjem. Predsednik NSi Matej Tonin je na Twitterju zapisal, da smo podobne prizore leta 1930 spremljali v Nemčiji, ko so nacisti po ulicah z rumeno zvezdo označevali stavbe tistih, katerih “preteklih dejanj ne bomo pozabili”.