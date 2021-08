Očividec s Kredarice o tem, kaj se je dogajalo: Bil sem šokiran #video

Na najvišji slovenski planinski postojanki se je v petek zvečer zgodil incident. Skupina protivladnih protestnikov je pred Triglavskim domom na Kredarici s kamero in svetilkami obstopila ter zmerljivke namenila družbi planincev, med katerimi sta bila tudi predsednik vlade Janez Janša in minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Janša je na družbenem omrežju Twitter protestnike, ki so ga žalili, zbodel, da so kontaminirali vrh Triglava in da so morali planinci kasneje razkužiti Aljažev stolp in skale.

"Slišal sem cirkus in stopil ven. Pred tem sploh nisem vedel, da sta predsednik vlade in notranji minister tukaj. Šokiran sem bil, kar se je tu dogajalo. Skrajno neprimerno," je dogodek opisal Senica, ki dela na Agenciji za okolje (Arso).

"Način komuniciranja je bil za v hlev," je med drugim o dogodku povedal Senica in dodal, da je sam opazil enega varnostnika.

Janša prespal na Kredarici

V javnosti se je po dogodku pojavilo vprašanje, ali sta Janša in Hojs v dolino odletela s helikopterjem, kar je za 24ur zavrnil obrambni minister Matej Tonin.

"Po tem, kar sva govorila s predsednikom vlade, je spal na Kredarici. Tako da vse tiste informacije, ki so preplavile socialna omrežja, da sta odletela s helikopterji, ne drži," je dejal Tonin in dodal, da je bil vojaški helikopter res na Kredarici, saj je tja pripeljal meteorologa in določene zaloge.