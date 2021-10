Tonin na proslavi ob dnevu suverenosti pozval k umiritvi političnih strasti

Na državni proslavi v OŠ Koper je Tonin menil, da je tok javne razprave v slovenskem političnem prostoru zastrupljen in da se vse bolj zdi, da govorijo drug mimo drugega. Za umiritev strasti bi morali po njegovih besedah vsi narediti korak naprej. "Vsi skupaj lahko začnemo s tem, da svoje objave na družbenih omrežjih dvakrat premislimo, preden jih objavimo. Ostra in žal prevečkrat žaljiva komunikacija prek družbenih omrežij nas ovira pri skupnih prizadevanjih v realnem življenju," je opozoril.

Številne odprte rane in bolečine ljudi je po njegovem mnenju pokazal tudi spopad z epidemijo: "Priča smo še nikoli videnemu nezaupanju: ne le v odločitve politike, ampak tudi stroke, znanstvenikov, celo zdravnikov. Za svoje lastno zdravje in prihodnost svojih otrok bomo naredili največ, če bomo zaupali znanosti. Ne bi smeli ostati gluhi ob opozorilih stroke, da koristi cepljenja še vedno izrazito odtehtajo tveganja."

Tonin: Slovenijo lahko uvrstimo na zemljevid najrazvitejših držav sveta

Po mnenju Tonina danes bolj kot kadar koli prej potrebujemo minimalno politično soglasje vsaj pri treh stvareh: v boju z epidemijo, pri nadaljnjem gospodarskem okrevanju in pri dokončanju predsedovanja Svetu EU. "To bi morali biti trije skupni nacionalni projekti do volitev, kjer ne bi smelo biti opozicije in koalicije, ampak zgolj Slovenija," je dejal.

Ne glede na vse pa je optimist in prepričan, da Slovenijo "lahko uvrstimo na zemljevid najbolj razvitih držav sveta": "Čeprav smo različni, bomo tudi v prihodnosti živeli v isti državi. Namesto da delujemo drug proti drugemu, delujmo skupaj za Slovenijo. Osredotočimo se na stvari, ki nas povezujejo. Veselimo se uspehov drug drugega. Povezani namreč lahko storimo neverjetne reči."

Dan suverenosti, ki ga zaznamujemo danes, je sicer po besedah obrambnega ministra priložnost, da se spomnimo vseh, ki so skozi dolga stoletja verjeli v idejo samostojne Slovenije, in slavimo tiste, ki so z orožjem in za ceno lastnih življenj branili mlado državo.

Spomnil je, da se je ravno v Kopru v noči na 26. oktober 1991 odvijalo sklepno dejanje dolgega procesa vojaške obrambe, ko je iz Slovenije odplula ladja s še zadnjimi vojaki JLA. Na mestu, kjer se je to zgodilo, so pred današnjo proslavo ob slovenski himni tudi dvignili slovensko zastavo.

Po besedah Tonina je takrat "postalo dokončno jasno, da nam naše samostojnosti in neodvisnosti ne more vzeti nihče več", vojna za Slovenijo pa je bila dokončno dobljena. Čas slovenskega osamosvajanja bo sicer po njegovih besedah v zgodovino naroda zapisan z zlatimi črkami in kot čas, ko "smo bili kljub očitnim in vidnim razlikam" sposobni povezovanja.

Dejal je še, da je Slovenska vojska v službi domovine in zato ne more biti breme države. Dogodki vojne za Slovenijo nam namreč jasno izpričujejo, da je dobro opremljena in izurjena Slovenska vojska ključna za zavarovanje in ohranitev slovenske suverenosti, je še dejal.

Državne proslave so se med drugim udeležili vsi štirje predsedniki; predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Janez Janša, predsednik DZ Igor Zorčič in predsednik DS Alojz Kovšca.