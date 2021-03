Tonin: Ministrstvo bo problematiko poklicnih gasilcev reševalo z njihovim združenjem

Minister za obrambo Matej Tonin je na današnji podelitvi plaket za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 poklicnim gasilcem dejal, da so ti nepogrešljivi pri zagotavljanju varstva pred požarom in drugimi nesrečami. Napovedal je, da bo obrambno ministrstvo vse odprte zadeve v zvezi s položajem poklicnih gasilcev reševalo s stanovskim združenjem.

Na današnji podelitvi v Domžalah sta spominski plaketi za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 prejeli Poklicna gasilska enota Celje ter Center za zaščito in reševanje Domžale, ki sta bila med najbolj aktivnimi pri dekontaminaciji objektov, prostorov, vozil, opreme in operativnega zdravstvenega osebja. Direktor in poveljnik Poklicne gasilske enote Krško Aleš Stopar je ob tej priložnosti prejel priznanje Civilne zaščite za svoje požrtvovalno delo in dosežke pri razvoju enote, piše STA.

Minister se zaveda problematike poklicnih gasilcev

Prejemnikom je minister za obrambo Matej Tonin čestital in se jim zahvalil za doprinos k obvladovanju epidemije covida-19 ter za neprecenljiv prispevek k temu, da je Slovenija varna država. Hkrati se je zahvalil tudi njihovim družinam za dragoceno podporo pri opravljanju njihovega poslanstva, so zapisali na spletni strani obrambnega ministrstva.

Ob tem je minister Tonin dejal, da se zaveda in pozna problematiko slovenskih poklicnih gasilcev, ter napovedal, da bo ministrstvo za obrambo vse odprte zadeve v zvezi z njihovim položajem reševalo z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, v katerega je vključenih 90 odstotkov slovenskih poklicnih gasilcev in ki zastopa njihove interese. Poklicnim gasilcem je minister zagotovil, da bo ministrstvo v dialogu z združenjem našlo ustrezno rešitev, so navedli na ministrstvu.

Minister je izpostavil še, da bo področje zaščite in reševanje prvič v zgodovini v prihodnji evropski finančni perspektivi deležno tudi sredstev iz evropskih finančnih skladov. "Dogovorjeno je, da bomo v prihodnjih letih počrpali 120 milijonov evrov evropskih sredstev za izboljšanje našega sistema zaščite in reševanja," je poudaril minister. Ta sredstva bodo namenjena opremljanju gasilskih enot in dobavi specialnih vozil, načrtovana je tudi izgradnja treh podcentrov za zaščito in reševanje ter enotnega centra Civilne zaščite, v katerem bodo združeni vsi sistemi zaščite in reševanja v Sloveniji, poroča STA.

Predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak pa je v nagovoru izpostavil dobro sodelovanje z Upravo RS za zaščito in reševanje. Ta je po njegovih besedah opremila vse poklicne gasilske enote z osebno zaščitno opremo, ki je gasilcem omogočala varno posredovanje pri nalogah dezinfekcije objektov, vstopnih točk zdravstva, zdravstvene opreme in vozil. Na predlog združenja je uprava financirala tudi nakup hladnih zamegljevalnikov za vse gasilske enote širšega pomena s koncesijo za nevarne snovi.

Predstavniki poklicnih gasilcev so 3. marca želeli samoiniciativno obiskati ministra Tonina, ki mu očitajo nespoštovanje stavkovnega sporazuma in zavračanje socialnega dialoga, a se takrat z njim niso sestali, temveč jih je sprejel državni sekretar Damijan Jaklin.

Generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc je takrat med drugim dejal, da še vedno niso udejanjene zaveze iz stavkovnega sporazuma glede sklenitve normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in uveljavitev pravice do položajnega dodatka. Na ministrstvu za obrambo so očitke zavrnili in poudarili, da so ves čas pripravljeni na dialog s sindikatom, navaja STA.