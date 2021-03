Eno leto Janševe vlade: kaj bo povedal premier? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mineva eno leto delovanja tretje vlade Janeza Janše. Novinarsko konferenco, na kateri bodo premier Janša, podpredsednika vlade Zdravko Počivalšek, Matej Tonin ter minister za kmetijstvo Jože Podgoršek predstavili dosežke in prioritete dela za prihodnje obdobje, z začetkom ob 12. uri v dvorani Splendens v Kongresnem centru Brdo v živo spremljamo na Siol.net.

Potem ko je bil prvak SDS Janez Janša 3. marca 2020 na tajnem glasovanju v državnem zboru z 52 glasovi izvoljen za predsednika nove slovenske vlade, je dobil že tretji premierski mandat v zgodovini samostojne Slovenije. Njegovo vlado so najprej sestavljale stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS, a je zadnja iz koalicije izstopila in zdaj deluje kot zmerna opozicija. Delo 14. slovenske vlade je v preteklem letu najbolj zaznamovala epidemija covid-19.