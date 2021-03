Tonin se je odzval na kritično izjavo Ljudmile Novak

V izjavi za javnost, ki jo je ta teden objavila na svoji spletni strani, je Novakova med drugim zapisala, da jo zelo žalosti, da so številni kristjani del črede, ki naseda manipulacijam in "slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat, ne kristjan in tudi desnica ne, kvečjemu skrajni desničar". Za NSi pa je ugotavljala, da so v stranki vsakič, ko se niso upognili destruktivni politiki neke druge desne stranke, doživeli napade in podtikanja o levičarstvu, Murglah in podobnem, piše STA.

Tonin: Nova Slovenija ima močno notranjo demokracijo

"Nova Slovenija ni stranka, kjer bi vsi enako mislili. Družijo nas skupne vrednote. Nova Slovenija ima močno notranjo demokracijo, zato ločena ali manjšinska mnenja še ne pomenijo izključevanja ali kakšnega drugega šikaniranja," pa je v odzivu na njeno izjavo po poročanju STA zapisal Tonin.

Po navedbah časnika Dnevnik je Tonin v četrtek sicer poudaril, da prihajajo pozivi članstva po izključitvi Novakove, zgodilo pa se je tudi nekaj izstopov iz stranke. Po informacijah časnika se želi z Novakovo sestati in pogovoriti.

Tonin se bo pogovoril z Novakovo

Za STA so v NSi potrdili, da se bo Tonin predvidoma enkrat v prihodnjih dneh srečal z Novakovo, kjer se bosta pogovorila o aktualnih zadevah na ravni dogajanja v Evropskem parlamentu in dogajanju v Sloveniji ter stranki. Potrdili so tudi, da so na stranki res prejeli nekaj telefonskih klicev ljudi, ki so izrazili nezadovoljstvo nad zapisom Novakove, a še enkrat poudarili, da imajo močno notranjo demokracijo, zato ločena mnenja še ne pomenijo izključevanja.