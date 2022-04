Toliko so januarja zaslužili zaposleni v vzgoji in izobraževanju

Zopet objavljamo seznam vseh plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, tokrat za mesec januar 2022. Ko smo v začetku marca objavili seznam 50 najbolje plačanih v tem državnem sektorju, so Siol.net iz posameznih šol in sindikatov kritizirali, da objavljeni podatki niso uradni in da ne bi smeli objaviti le najvišjih plač. Trdili so celo, da so podatki povsem napačni ali celo lažni. Kot odgovor na kritike smo zato marca objavili decembrske plače vseh zaposlenih v šolstvu.

Vendar tudi decembrska objava plač ni zadovoljila kritikov, saj naj bi bili prihodki nekaterih oseb "napihnjeni" zaradi letnega poračuna nadur in drugih dodatkov. Zato smo ministrstvo za javno upravo zaprosili še za januarski seznam plač vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Več o plačah si lahko preberete tudi v intervjuju z ministrico za šolstvo Simono Kustec z naslovom "Vsi morajo končno slišati, kaj glede plač v šolstvu je res in kaj ni".

Kaj pravzaprav pomenijo spodnje številke?

V spodnjem delu članka lahko najdete tri tabele s plačami zaposlenih:

Seznam plač visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (D1),

Seznam plač predavateljev višjih strokovnih šol, srednješolskih in osnovnošolskih učiteljev in drugih strokovnih delavcev (D2),

Seznam plač vzgojiteljev in ostalih strokovnih delavcev v vrtcih (D3).

V kolonah za bruto plačo so zapisani vsi proračunski uporabniki in vsa delovna mesta, za katera je javni uslužbenec v mesecu decembru 2021 prejel izplačila. Pri izračunu bruto plač so upoštevani tipi izplačil A, B, G, C, D, E in O (tudi morebitna zaostala izplačila).

A – bruto plača – redno delo

B – bruto plača – nadomestila

C – dodatki

D – delovna uspešnost

E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa

O – dežurstvo

Pri pripravi podatkov so združeni podatki o plačah javnih uslužbencev, ki delajo na delovnih mestih (pri enem ali več proračunskih uporabnikih) ene plačne podskupine (D1, D2 ali D3).