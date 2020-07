Tokratni protesti v znamenju odločnih ženskih glasov

V Ljubljani so se ob 19. uri na Prešernovem trgu znova začeli protivladni protesti, ki so tokrat že trinajstič zapovrstjo. Ker se obeta slabo vreme, so protestniki že ob 17. uri začeli označevanje dežnikov s protestnimi gesli in znaki koles, ki so zaradi začetnega protestnega kolesarjenja postala simbol protivladnih protestov. Protesti so se začeli s predstavitvijo idej s prve "protestne ljudske skupščine", ki so jo organizirali na prejšnjih protestih, zatem pa so se protestniki odpravili po ljubljanskih ulicah.

Protestniki so se kljub slabemu vremenu v večjem številu zbrali na Prešernovem trgu v Ljubljani. Kot je napovedal aktivist Jaša Jenull, ki je tokrat odsoten, je na protestu slišati predvsem ženske glasove.

"Ni slabega vremena, je pa zagotovo nekaj, čemur lahko rečemo slaba politika. Tudi če dežuje, gremo dalje po naših ulicah. Te so naše in nam jih ne morete vzeti. Na njih živimo, na njih delujemo, na njih izražamo svoje mnenje," je v uvodu dejala prva govorinica na protestu, nato pa zbranim predstavila nekaj od 245 idej in predlogov, ki so jih protestniki oblikovali na prejšnjih protestih.

Po Čopovi ulici so se odpravili do Štefanove ulice, kjer je ministrstvo za notranje zadeve in tam spregovorili tudi o nezavidljivem položaju starostnikov v Sloveniji.

"Samo ja pomeni ja"

Protestniki, med katerimi jih večina nosi zaščitne maske, v rokah držijo številne transparente. Med njimi jih je nekaj, na katerih je zapis "Samo ja pomeni ja!" Zapis je vezan na problematiko spolnega nasilja, k ponovnim burnim razpravam na to temo pa je protestnike spodbudila izjava pravosodne ministrice Liljane Kozlovič. Že pred nekaj tedni je namreč govorila o družinskem nasilju in zlorabah med partnerji in med drugim dejala, da ugotavljajo, "da si ženske včasih ne upajo prijaviti ali pa prijavijo in potem umikajo prijavo, ali pa tudi same s svojimi vzorci določene zadeve nekako povzročijo".

Na izjavo so opozorili v Inštitutu 8. marec, kjer so ocenili, da je ministrica v odgovoru na poslansko vprašanje o pripravi sprememb na tem področju odgovarjala kontradiktorno, ministrica se je za izjavo opravičila in dejala, da je bila njena izjava narobe razumljena.

Na zadnjih protestih organizirali prvo protestno "ljudsko skupščino"

Na zadnjih 12. protestih prejšnji petek so protestniki izvedli tako imenovano prvo ljudsko skupščino. Pohod po centru Ljubljane, v katerega je bil - zaradi tedaj burne razprave o novem predlogu medijske zakonodaje - vključen tudi postanek pred stavbo Radiotelevizije Slovenije (RTV Slovenija), so protestniki namreč zaključili v Parku slovenske reformacije, kjer so se za razpravo o določeni problematiki razdelili v več skupin in spregovorili o ukrepih za izboljšanje stanja v državi, ki bi jih po njihovem mnenju morala upoštevati (nova) vlada.

Na skupščini se je oblikovalo 245 idej in predlogov, ki jih nameravajo na naslednji skupščini oblikovati v politične predloge, je povedala govornica na tokratnem protestu. Na skupščini so sicer razpravljali o ključnih vprašanjih s področja okolja in trajnostnega razvoja, svobode medijev, delavskih in socialnih pravic, koronskih ukrepov, kulturnih politik, alternativ političnemu sistemu ter intervencij in taktik.

Foto: Bojan Puhek