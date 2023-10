To se ni zgodilo še nikoli: ob 7. uri zjutraj čez 20 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 7. uri zjutraj so ob morju izmerili kar 23 stopinj Celzija, le stopinjo manj pa v Črnomlju.

Ob 7. uri zjutraj so ob morju izmerili kar 23 stopinj Celzija, le stopinjo manj pa v Črnomlju. Foto: Ana Kovač

Po nekaj dneh hladnejšega vremena, ko nas je zjutraj na vetrobranskih steklih že pozdravila slana, smo danes presenečeno ugotavljali, kako toplo je. Marsikje po državi smo se zbudili v najtoplejše oktobrsko jutro od začetka meteoroloških meritev. Termometri so po nižinah večjega dela Slovenije že ob sedmi uri zjutraj pokazali čez 20 stopinj Celzija, poroča Arso.

Ponoči se je k nam prek Sredozemlja razširila zelo topla zračna masa iznad severne Afrike in ob okrepljenem jugozahodnem vetru prepihala tudi nižine, posledično pa poskrbela za zelo visoke jutranje temperature.

Po podatkih agencije za okolje (Arso) so že ob sedmi uri zjutraj termometri po nižinah pokazali 20 in več stopinj Celzija. Kar 23 stopinj so izmerili ob morju, le stopinjo manj v Črnomlju. Zelo topel zrak je dosegel tudi mrazišča. V Novi vasi na Blokah je termometer pokazal 18, v Babnem Polju pa 17 stopinj Celzija, je meteorolog Rok Nosan zapisal na strani Meteoinfo na Facebooku.

Čez dan bo na vzhodu delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, drugod bo pretežno oblačno, na zahodu bo občasno deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo dež na zahodu okrepil in ponoči razširil nad večji del države, napovedujejo meteorologi Arsa.

Dobro jutro, danes in jutri bo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasno deževalo, na vzhodu bo delno jasno. Vetrovno bo. pic.twitter.com/U0La2HmhJW — ARSO vreme (@meteoSI) October 20, 2023

Maratonski konec tedna v znamenju spremenljivega vremena

Konec tedna bo tekaško obarvan, saj bo v prestolnici potekal že 27. ljubljanski maraton. Tako tekači kot tudi organizatorji že ves teden z zanimanjem pogledujejo v nebo. Vreme bo bolj naklonjeno tistim, ki se bodo na progo podali v nedeljo, saj se bo vremensko dogajanje nekoliko umirilo, le ponekod bo padla še kakšna kaplja dežja.

V soboto pa bo tekače verjetno namočilo. Meteorologi napovedujejo, da bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Več jasnine bo na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija.