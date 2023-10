Dežurni prognostik: Kmalu znova 20 stopinj. Kaj pa na dan ljubljanskega maratona?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bo zapihal jugozahodnik in prinesel toplejše vreme. Foto: Telemach

Slovenija se je danes zbudila v mrzlo jutro, ponekod so se temperature spustile pod ledišče, od četrtka dalje, ko bo zapihal toplejši jugozahodni veter, pa se bodo temperature, predvsem na vzhodu države, znova dvignile do okoli 20 stopinj. Vreme na dan ljubljanskega maratona bo spremenljivo, jutro bo megleno, napoveduje dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.

Ponoči se je najbolj ohladilo v visokogorju, kjer je ponekod pokrajino pobelil tudi sneg. Na Kredarici so izmerili -8,9 stopinje Celzija, pod ledišče so se temperature spustile tudi na Jezerskem, Babnem polju, v Novi vasi, na Blokah in v Ratečah.

Foto: Arso Večje količine snega v naših gorah sicer ni bilo, so bile pa razmere za sneženje ugodnejše drugod po svetu. Spodnje fotografije so posneli v Romuniji.

Temperature okoli ledišča oziroma malo nad (okoli pet stopinj Celzija) lahko pričakujemo tudi v torek in sredo. Jutra bodo meglena in oblačna, čez dan se bo ogrelo do 12 stopinj Celzija.

V sredo nas čaka otoplitev

V sredo bo zapihal jugozahodnik in prinesel spremembe. "Jutranje temperature se bodo dvignile. V sredo bodo še malo nad lediščem, od četrtka dalje pa bodo višje. Pričakujemo lahko več vlage. Od zahoda se bo pooblačilo. V sredo popoldne oziroma proti večeru lahko na Primorskem in Notranjskem že rahlo dežuje," pove prognostik.

V četrtek bodo padavine prešle večji del države, ob morju lahko tudi zagrmi, na severo-vzhodu pa bo ostalo suho. "Jugozahodnik bo ozračje malo ogrel, tako da lahko v četrtek, predvsem na vzhodu, pričakujemo temperature okoli 20 stopinj.

Glavnino padavin lahko pričakujemo v soboto, v nedeljo, ko bo potekal ljubljanski maraton, pa bo vreme spremenljivo, še napove Medved.