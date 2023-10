Prognostik napoveduje, kdaj bo pritisnil mraz

"V noči na nedeljo nas bo dosegla hladna fronta, ki prinaša dež in izrazito ohladitev, ki bo trajala ves prihodnji teden. Temperature bodo letnemu času primerne. Treba bo razmisliti o kurjenju in toplih oblačilih," je za Siol.net povedal dežurni prognostik na agenciji za okolje (Arso) Andrej Velkavrh. Če so bile temperature zdaj za od tri do štiri stopinje Celzija nad povprečjem, bodo v prihodnjem tednu dnevne temperature kar od 10 do 15 stopinj Celzija nižje.

Danes bo v zahodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, proti večeru bo v hribovitih krajih lahko občasno rosilo ali rahlo deževalo. Po napovedih Arsa se bodo najvišje dnevne temperature gibale med 20 in 26 stopinjami Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v soboto, medtem ko nedelja prinaša ohladitev.

Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, bolj oblačno pa na zahodu. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod zmerno, ponekod pretežno oblačno in vetrovno. pic.twitter.com/vTjRLVCVYG — ARSO vreme (@meteoSI) October 13, 2023

Velkavrh: Temperature bodo letnemu času primerne

"V noči na nedeljo nas bo dosegla hladna fronta, ki prinaša dež in izrazito ohladitev, ki bo trajala ves prihodnji teden. Padavine bodo zmerne, ponekod bodo ponehale že v nedeljo zvečer, drugod pa v noči na ponedeljek. Zapihala bosta burja in severovzhodni veter. V nedeljo bo jutro toplejše od popoldneva. V ponedeljek bo vreme suho, čez dan se bo počasi pooblačilo. Od torka naprej je več možnosti za rahel dež, do konca tedna bo prevladovalo oblačno vreme. Padavine bodo verjetnejše v drugi polovici tedna," je pojasnil dežurni prognostik Andrej Velkavrh.

V prihodnjem tednu bodo dnevne temperature kar od 10 do 15 stopinj Celzija nižje kot v tem tednu. Kot pravi Velkavrh, bodo temperature letnemu času primerne. "Do zdaj razen ene hitre ohladitve okoli 24. septembra, ko so se temperature v dveh dneh spet dvignile nad 20 stopinj Celzija, ni bilo nobene daljše ohladitve. Zdaj pa bo treba razmisliti o kurjenju in o toplih oblačilih," opozori sogovornik.

V gorah bo danes večinoma sončno, že jutri pa nekoliko bolj oblačno. Nedelja prinaša padavine in ohladitev, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1.500 metrov.