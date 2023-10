Pripravite se, čaka nas občutna sprememba temperatur

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dneh je bilo vreme precej stabilno in tudi ozračje za ta čas toplo, izmerili smo celo nov slovenski temperaturni rekord za oktober. Konec tedna, v petek in soboto, bo še dokaj sončno z nekaj vetra in tudi še toplo. V nedeljo pa se nam obeta vremenska sprememba, ko bodo občutno padle tudi temperature.

V nedeljo nas bo predvidoma dosegla hladna vremenska fronta z dežjem, trenutna ocena količine padavin je od 15 do 45 milimetrov, nekoliko manj na Koroškem.

Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo med 10 in 15 stopinjami Celzija. V ponedeljek bo že večinoma suho in razmeroma hladno. Jutranje temperature bodo ponekod v višje ležečih dolinah le malo nad 0, čez dan med 10 in 15 stopinjami Celzija.

Arso: Počasi, a zanesljivo se bližamo koncu poletja

"Čeprav se bo jutri začela že 2. dekada oktobra, pa je vreme še naprej prej septembrsko kot oktobrsko. No, vsaj jutranja megla nam daje vedeti, da smo že skorajda sredi jeseni. Ponedeljkova prehodna ohladitev je bila bolj kratke sape in nadaljuje se večinoma sončno vreme z jutranjimi temperaturami okoli 10 ter dnevnimi okoli 25 stopinj Celzija," so na profilu na Facebooku v torek objavili pri Arsu.

V nedeljo padel nov rekord

Preteklo nedeljo je Arso izmeril nov slovenski temperaturni rekord za oktober. Kot je za STA pojasnil dežurni meteorolog Jure Cedilnik, so v Dobličah pri Črnomlju namerili 31,3 stopinje Celzija. Prejšnji rekord je bil 30,0 stopinje Celzija, izmerjen pa je bil na Slapu pri Vipavi 5. oktobra 2011.

Sreda bo še jasna, v četrtek in petek pa se bo oblačnost na Primorskem že povečala, so še sporočili. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ki bo že napovedal vremensko spremembo. V soboto se bo oblačnost povečala v vsej zahodni polovici države, mogoča bo že kakšna kaplja dežja. Na vzhodu bo še večinoma sončno, povsod pa bo vetrovno.

Izrazita hladna fronta v nedeljo

"Izrazita hladna vremenska fronta nas bo dosegla v nedeljo. Prinesla nam bo deževen dan in ohladitev za okoli 10 stopinj Celzija. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1.500 metrov," so še napovedali na Arsu.

Da bo treba zamenjati garderobo, sporočajo tudi na Neurje.si.