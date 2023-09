Po deževnem vikendu in konkretni ohladitvi, na Kredarici je zapadel kakšen centimeter snega, smo se prebudili v oblačno jutro. Danes bo ponekod še rahlo deževalo, a že v torek se obeta lepše vreme, ki se bo nadaljevalo vse do konca tedna, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Meja sneženja se je minuli konec tedna spustila do nadmorske višine okoli 1.800 metrov, na Kredarici je zapadel kakšen centimeter snega. Septembrski sneg v visokogorju sicer ni nič neobičajnega.

V zgodovini je septembra pogosto snežilo še precej nižje, celo do nižin. 11. septembra 1972 se je meja sneženja spustila pod 500 metri nadmorske višine, in sicer je pobelilo Koroško. Zelo nizko se je meja sneženja spustila tudi leta 1977, ko so 18. septembra v Novi vasi na Blokah izmerili kar deset centimetrov snega, snežna odeja je prekrila tudi Ribnico in Kočevje. Nad tisoč metri nadmorske višine pa je takrat zapadlo več kot pol metra snega, so zapisali na Facebook strani Meteoinfo.

V prihodnjih dneh se bo otoplilo, ob morju 28 stopinj Celzija

Medtem ko je visokogorje obiskala zima, se bo v prihodnjih dneh v nižinah znova otoplilo in zdi se, da poletje še ni reklo zadnje besede.

Danes so se prebudili v oblačno jutro, jutranje temperature so se gibale med osem in 12 stopinj Celzija, v Gornjesavski dolini so namerili okoli štiri stopinje Celzija. Oblačno vreme se bo nadaljevalo čez dan, ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno možen rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo na Primorskem sončno, drugod pretežno oblačno. Jutri bo sončno in topleje. pic.twitter.com/pDFT9KDUMU — ARSO vreme (@meteoSI) September 25, 2023

V torek bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od sedem do 12, ob morju 17. Čez dan se bodo temperature gibale med 20 in 25 stopinj Celzija, ob morju se bo ogrelo do 28 stopinj Celzija.

Jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek.