To napovedujejo vremenoslovci za konec tedna

Danes se bo postopno delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer krepila, v notranjosti pa bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

V sosednjih pokrajinah bo delno jasno, v krajih zahodno od nas ter v notranjosti Hrvaške pa bo zjutraj in dopoldne pretežno oblačno. Pihal bo vzhodnik, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.

V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno, zlasti na vzhodu občasno pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodnik. Jutranje temperature bodo od -3 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. V sosednjih pokrajinah bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, bolj sončno bo ob Jadranu. Tam bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja.

V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo nekoliko oslabela. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter.

V nedeljo bo pretežno jasno, še bo vetrovno.

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.