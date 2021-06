To namerava v letu dni kot minister za pravosodje storiti Dikaučič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dikaučič je namreč spomnil, da so bila zaradi neimenovanja dveh delegiranih evropskih tožilcev napovedana pravna sredstva tako Državnotožilskega sveta kot obeh neimenovanih kandidatov, zato se do konca postopkov o tej zadevi na sodišču ne more izrekati.

"Kot pravosodni minister ne smem z enim samim stavkom vplivati ali že samo dajati vtisa vplivanja na potek napovedanega sodnega postopka," je dejal. To je po njegovih besedah še posebej pomembno, ker v tem obdobju kot minister nima aktivne vloge.

Svežina in neobremenjenost

Kandidat je pred odborom za pravosodje poudaril, da bo njegovo delo v primeru imenovanja usmerjeno predvsem v posamezne zakonske spremembe in projekte, pri čemer si želi v delo vnesti svežino in neobremenjenost. Meni, da je za delo kljub nekaterim kritikam tudi dovolj usposobljen: "Imam dovolj izkušenj, da poznam delovanje sistema, predvsem pa težave pravosodja iz prakse, z vidika manjših akterjev."

Mandat za leto dni

Ob navajanju prioritet dela je izrazil zavedanje, da bo njegov mandat trajal največ eno leto, pri tem pa, da bo program dela v največji meri narekovalo predsedovanje Slovenije Svetu EU. Sam meni, da so predstavljene prioritete slovenskega predsedovanja na področju pravosodja zastavljene ambiciozno in realistično. Dodatno namerava poudarek nameniti zaščiti človekovih pravic in etični uporabi umetne inteligence ter ozaveščanju o pomembnosti preprečevanja sovražnega govora, predvsem na spletu.

Sodišča bi opremil z avdio- in videosistemi

Kot pomembno za domače razmere je poudaril zagotavljanje primernih materialnih in drugih pogojev za delo vseh v pravosodju. Pri tem je napovedal, da se namerava zavzeti za pospešitev postopkov za gradnjo nove sodne palače, nadaljevati gradnjo novih zaporov na Igu in v Dobrunjah ter nadaljevati posodabljanje informacijskih sistemov pravosodnih organov. Prednostno namerava nadaljevati tudi opremljanje sodišč z avdio- in videosistemi.

Izboljšanje kazenskega pregona

Posebno pozornost namerava nameniti obvladovanju pripada zadev na upravnem sodišču, predolgemu trajanju postopkov s področja pranja denarja in gospodarskega kriminala ter izboljšanju kazenskega pregona. Pri zadnjem se zavzema, da se to vprašanje rešuje v okviru vse verige: od policije, tožilstva do sodstva.

Uravnoteženje števila sodnikov

Glede kadrovske problematike na sodiščih se je zavzel, da se število sodnikov in sodnega osebja uravnoteži. To pomeni, da naj se število sodnikov zmanjša, število sodnega osebja pa poveča, je dejal. Kot pomembno je poudaril, da nadaljujejo izpolnjevanje zavez iz koalicijske pogodbe.

Aktiven dialog

Vlogo ministra za pravosodje Dikaučič sicer razume predvsem kot vlogo arbitra, ki mora iskati ravnotežje med predlogi in interesi, tako med samimi pravosodnimi organi kot pravosodnim sistemom in drugimi sistemi, zato namerava z vsemi omenjenimi imeti aktiven dialog. Posebej je pohvalil delo prejšnje pravosodne ministrice Lilijane Kozlovič in rekordno višino proračuna ministrstva za prihodnji dve leti. To ministrstvu daje priložnost, da nadaljuje prepotrebne naložbe, je dejal.