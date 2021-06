Čigav je lepši, levi ali desni?

Vlada Janeza Janše je pretekli teden predstavila novo celostno grafično podobo (CGP) predsedovanja Slovenije Svetu EU. Pripravil jo je eden od zaposlenih na Uradu vlade za komuniciranje, zato dodatnih stroškov z izdelavo ni bilo, so pojasnili na Uradu vlade za komuniciranje (Ukom). Vlada je želela z novim CGP-jem okrepiti evropska sporočila in poudariti, da Slovenija zastopa vseh 27 držav članic EU. Kot so sporočili z Ukoma, z novim CGP-jem Slovenija tudi sporoča, da letos praznuje 30 let samostojnosti ter da spletno mesto gostuje na promocijski domeni si2021.eu in ne na portalu gov.si.

Logotip predsedovanja Slovenije svetu EU, ki ga je izbrala vlada Janeza Janše. Foto: Urad vlade za komuniciranje

Šarec za CGP plačal 11.750 evrov

Aktualna vlada je z novim CGP-jem nadomestila obstoječega, ki ga je pripravila vlada Marjana Šarca. Ta je za izdelavo grafične podobe najela oblikovalca Gregorja Ivanušiča, ki je v preteklosti oblikoval tudi CGP Kopra. Ivanušič je za svoje delo izstavil račun v višini 11.750 evrov.

Logotip predsedovanja Slovenije svetu EU, ki ga je pripravila vlada Marjana Šarca. Foto: Urad vlade za komuniciranje

Kaj vse je Ukom želel izpostaviti s CGP-jem?

Ključno izhodišče za idejno zasnovo CGP-ja predsedovanja Slovenije Svetu EU je "zelena". Zelena je pri tem mišljena kot jedro identitete Slovenije in kot vizija Evrope. Idejna zasnova CGP-ja slovenskega predsedovanja Svetu EU je tako morala:

- graditi na temeljni vsebinski in vizualni identiteti znamke I feel Slovenia, ki je od leta 2007 znamka države,

- graditi in komunicirati zgodbo zelene, kreativne in pametne Slovenije,

- slediti osnovnim smernicam promocijskih aktivnosti v času slovenskega predsedovanja Svetu EU,

- biti naravnana v podporo komuniciranju prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU,

- komunicirati spletno mesto predsedovanja Slovenije Svetu EU (eu2021.gov.si),

- upoštevati naloge predsedujoče Svetu EU in co-branding s CGP Sveta EU.